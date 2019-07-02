Нафтогаз в суде оспорил обязательство выплатить государству 90% дивидендов от прибыли

2 июля 2019, 13:33

Кабмин мог нарушить положени Хозяйственного кодекса, посчитали в ОАСК.

Нафтогаз вывеска
Кабмин мог нарушить положени Хозяйственного кодекса, посчитали в ОАСК / УНИАН

Действие постановления Кабинета министров относительно выплаты Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины государству дивиденды в размере 90% от чистой прибыли компании по итогам 2018 года до 1 июля 2019 года остановлено решением Окружного административного суда Киева.

Суд считает, что такой подход может указывать на нарушение Кабмином положений Хозяйственного кодекса Украины путем закрепления на законодательном уровне неравного положения субъектов хозяйствования.

При этом отмечается, что в отношении четырех субъектов хозяйствования (Ощадбанк, Укргидроэнерго, Укрзализниця и Объединенная горно-химическая компания) утвержден норматив в размере 30% без привязки к размеру полученной ими прибыли по итогам 2018 года.

Читайте такжеВ Швейцарии заморозили 60 млн по делу о хищениях в НафтогазеОтметим, что согласно постановлению Кабмина от 24 апреля 2019 года "Об утверждении базового норматива отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства", утвержден базовый норматив в зависимости от суммы полученной прибыли по итогам 2018 года, согласно которому, если такой доход более 50 млн грн, то норматив утвержден на уровне 90%, если же прибыль меньше 50 млн грн, то норматив 50%. При этом выплата дивидендов должна пройти не позднее 1 июля года, следующего за отчетным периодом.

В 2018 году Нафтогаз получил чистую прибыль в сумме 13,6 млрд грн, что подтверждается отчетом о финансовых результатах.

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Напомним, ранее Кабмин обязал Нафтогаз не повышать цены на газ для населения – если не дорожает импортный газ.

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