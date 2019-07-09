Курс валют на 9 июля: У дна нет дна - доллар и евро продолжают дешеветь

Доллары / УНИАН

В Украине установленные Национальным банком, курсы обеих самых популярных иностранных валют - евро и доллара - продолжают снижаться по отношению к гривне

Курс НБУ на вторник, 9 июля:

Стоимость 100 евро составляет 2871,2824 грн (- 14 копеек по сравнению с 8 июля);

Стоимость 100 долларов составляет 2560, 2161 грн (-11 копеек по сравнению с 8 июля).

Курс валют: межбанк

В понедельник, 8 июля, на межбанке в конце торгов доллар покупали по 25,56 грн, а продавали по 25,61.

Наличный курс евро и наличный курс доллара на сегодня в Киеве

В банках столицы евро можно продать по курсу 28,32 — 28,70 грн, а купить по 28,90 — 29,22 грн. Доллары в киевских банках покупают по 25,40 — 25,65 грн, а продают по курсу 25,75 — 25,80 грн.

Приват, курс валют

В ПриватБанке евро можно продать по 28,50, а купить по курсу 29,15 грн. Доллар при покупке стоит 25,50 грн, а продают американскую валюту по 25,90 грн.

Ощадбанк: курс валют на сегодня

В Ощадбанке при продаже за евро дают 28,50 грн, а продают европейскую валюту по 29,20 грн. Доллары можно продать по курсу 25,45 грн, а купить по 26,00 грн.

Напомним, ранее украинский парламент заложил в закон о бюджете страны на 2019-й, в котором курс доллара к концу нынешнего года прогнозировался на уровне 29,4 грн. Согласно прогнозу Кабмина, до конца 2020-го курс доллара будет на уровне 29,4 грн, а до конца 2021-го еще немного выдрастет — достигнет отметки в 30,5 грн.