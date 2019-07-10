Курс валют 10 июля: доллар и евро стремительно ползут вниз

Доллары / Reuters

В Украине гривна стремительно поднимается вверх, а доллар и евро продолжают дешеветь.

Курс НБУ на среду, 10 июля:

Стоимость 100 долларов составляет 2548.9178 грн.

Стоимость 100 евро составляет 2856.0624 грн.

Установленный НБУ курс валют является средневзвешенным. Официальный курс устанавливается после завершения торгов на межбанке, и по нему население не может купить валюту.

Курс, межбанк

В среду, 10 июля, после открытия межбанка доллар торговался у отметок 25, 6300 (покупка) – 25, 6700 (продажа). Евро продают по 28,7183, а покупают по 28,7632.

Наличный курс валют на сегодня

В банках столицы доллар можно продать по 25,5931, а купить по 25,8939. Евро – 28,6117 (продажа) и 29,0855 (покупка).

ПриватБанк: курс валют

В ПриватБанке доллар можно продать за 25,950, купить – 25,550. Евро можно продать за 29,150, а купить за 28,450.

Ощадбанк: курс валют

В Ощадбанке при продаже за евро дают 29,150, а продают европейскую валюту по 28,400 грн. Доллары можно продать по курсу 26,100 грн, а купить по 25,470 грн.

Курс доллара: черный рынок

На черном рынке Киева сегодня доллар в среднем покупают по 25,80 грн, а средний курс при продаже американской валюты составляет 25,90 грн. А за покупку евро обещают 28,87 грн, за продажу – 29,00.

Напомним, ранее украинский парламент заложил в закон о бюджете страны на 2019-й, в котором курс доллара к концу нынешнего года прогнозировался на уровне 29,4 грн. Согласно прогнозу Кабмина, до конца 2020-го курс доллара будет на уровне 29,4 грн, а до конца 2021-го еще немного вырастет — достигнет отметки в 30,5 грн.