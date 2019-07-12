Курс валют на 12 июля: гривна капитулирует перед долларом и евро

Гривна уступила перед евро 28 копеек / telegraf.com.ua

На пятницу, 12 июля, Национальный банк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам.

Согласно курсу НБУ, гривна уступила перед долларом 10 копеек и 28 копеек перед евро.

Курс валют от Нацбанка

На пятницу, 12 июля, Национальный банк Украины установил следующий официальный курс гривны:

100 USD – 2580.1837 (11 июля – 2570.0474).

100 EUR – 2911.7373 (11 июля – 2883.5932).

Курс валют на межбанке

В четверг, 11 июля, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,83/25,86 грн/долл., что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщил дилер коммерческого банка, котировки гривны к евро находятся на уровне 29,08/29,11 грн/евро, что на одну копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает УНИАН.

Курс валют на наличном рынке

Читайте такжеОбвал доллара до 24: эксперты дали валютный прогноз на осеньВ пятницу, 12 июня, в обменных пунктах американскую валюту можно купить, в среднем, за 26,00 грн/долл., продать доллары, в среднем, можно по курсу 25,79 грн/долл.

Вместе с тем пунктах обмена валют евро, в среднем, можно купить по курсу 29,46 грн/евро, а продать евро, в среднем, можно по курсу 28,83 грн/евро, передает finance.ua.

Курс валют на "черном" рынке

На черном рынке Киева сегодня доллар в среднем покупают за 25,96 грн/доллар, а средний курс при продаже американской валюты составляет 26,02 грн/доллар, передает minfin.com.ua.

Напомним, ранее президент Центра экономического развития Александр Пасхавер во время чата в Главреде рассказал, когда ждать резкого скачка гривны.