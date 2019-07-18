Гривна дала евро по носу, а доллару не смогла / Униан

Курс доллара и евро в Украине не критично изменились за сутки.

Валютные котировки практически не движутся накануне выборов в Раду 2019, которые пройдут 21 июля.

Курс валют от НБУ на 18 июля

Официальный курс доллара к гривне за сутки не изменился. А официальный курс евро к гривне опустился на 2 копейки после вчерашнего роста на эти же две копейки.

Курсы валют НБУ на 18.07.2019:

1 доллар США — 25,862 грн/$;

1 евро — 29,0043 грн/евро;

1 польский злотый — 6,801982 грн;

10 российских рублей — 4,1087 грн.

Официальный курс доллара и евро от НБУ формируется по результатам операций на межбанке за день – как средневзвешенный. Население валюту купить по официальному курсу НБУ не может.

Валютный прогноз

Экономист, издатель и эксперт по макроэкономике Михаил Кухар прогнозирует, что осенью 2019 курс гривны опустится максимум до 28 грн/$. Так или иначе, нет никаких предпосылок, чтобы до конца года гривна свалилась ниже коридора в 27,2-27,2 грн/$, считает эксперт.

Глава Штатов Дональд Трамп недоволен слишком высоким курсом доллара США. Он хочет, чтобы доллар был дешевле: это сделает американские экспортные товары более конкурентными.

Курс валют: котировки доллара на межбанке

Межбанк 18-07-2019 подорожанием безналичного курса доллара на 7 копеек – до 25,96 грн/$ в продаже, а в покупке – до 25,93 грн/$. Курс евро вырос в продаже на 12 копеек – до 29,16 грн/евро.

Курс доллара: черный рынок

Наличный курс доллара особо не изменился по сравнению с предыдущим днем: продают населению валюту по 25,90-26,0 грн/$, а выкупают у людей по 25,80-25,90 грн/$.

Наличный курс евро подрос и находится в диапазоне 29,05-29,15 грн/евро.

ПриватБанк: курс валют

Курс валют в ПриватБанке вырос на 5 копеек: доллары покупают по 25,85 грн/$, а продают по 26,20 грн/$.

Курс евро в ПриватБанке аналогично поднялся на 5 копеек и составляет 28,80-29,45 грн/евро.

Курс валют: Ощадбанк

Курс валют в Ощадбанке не изменился за сутки: доллары покупают по 25,80 грн/$, а продают населению по 26,30 грн/$.

Курс евро к гривне по-прежнему составляет 28,65-29,45 грн/евро.