"Спекуляции операторов": эксперты предупредили о росте цен на АЗС

Цены на АЗС были слишком завышены, считают эксперты

После решения Кабинета министров о введении специальной пошлины на импорт сжиженного газа и дизельного топлива из России, ожидать существенного подорожания топлива не стоит, поскольку цены на АЗС и так были слишком завышены.

"Когда вводятся дополнительные налоги, как правило, платят две стороны – конечный потребитель, также маржу ужимают трейдеры", – подчеркнул аналитик консалтинговой компании UPECO Александра Сиренко в комментарии Сегодня.

Он подчеркнул, что в дизтопливе на АЗС уже есть дополнительная маржа: "Цены на заправках должны быть ниже. Нефтяной рынок уже два месяца как просел, котировки снизились, а у нас заправки скинули 1– 2 грн, в не 4 грн, как могли бы".

По мнению директора Научно-технического центра Психея Сергея Сапегина, спецпошлина, скорее всего, будет компенсирована за счет маржи поставщиков.

Читайте такжеУкраина учреждает пошлины на импорт цемента из РФ, Беларуси и Молдовы"На дизельном топливе очень большой запас прочности для снижения цены. Рост нагрузки на поставщика составляет приблизительно десятую часть той жировой прослойки, которая есть у него", – объяснил эксперт.

В то же время Сапегин допустил, что операторы захотят воспользоваться мерой Кабмина и повысят цены.

"Если будут какие-то ценовые колебания, это будет только спекуляция операторов, которые, ссылаясь на эти изменения, будут стараться как-то повышать цены", – отметил он.

Напомним, ранее директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил о том, что решение Кабмина о спецпошлинах на российское топливо может нести на себе риски остановки поставок из РФ.