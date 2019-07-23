Курс валют на 23 июля: гривна добивает доллар и евро

Гривна отвоевала у доллара 17 копеек / profi-forex.org

На вторник, 23 июля, Национальный банк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам.

Согласно курсу НБУ, гривна отвоевала у доллара 17 копеек, а у евро 23 копейки.

Курс валют от Нацбанка

На вторник, 23 июля, Национальный банк Украины установил следующий официальный курс гривны:

100 USD – 2564.3112 (22 июля – 2581.5345);

100 EUR – 2875.8750 (22 июля – 2898.0306).

Курс валют на межбанке

В понедельник, 22 июля, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,65/25,68 грн/долл., что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщил дилер коммерческого банка, котировки гривны к евро находятся на уровне 28,79/28,81 грн/евро, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов, передает УНИАН.

Читайте такжеЧто будет с долларом после выборовКурс валют на наличном рынке

Во вторник, 23 июля, в обменных пунктах американскую валюту можно купить, в среднем, за 25,9 грн/долл., продать доллары, в среднем, можно по курсу 25,58 грн/долл.

Вместе с тем пунктах обмена валют евро, в среднем, можно купить по курсу 29,16 грн/евро, а продать евро, в среднем, можно по курсу 28,62 грн/евро, передает finance.ua.

Курс валют на "черном" рынке

На черном рынке Киева сегодня доллар в среднем покупают за 25,84 грн/доллар, а средний курс при продаже американской валюты составляет 25,89 грн/доллар. Евро, в среднем, покупают за 28,95, а продают за 29,09, передает minfin.com.ua.

Напомним, ранее эксперт рассказал, стоит ли ждать резких скачков курса доллара после выборов.