Доллар дороже 30 гривен: эксперты рассказали, почему сильная гривна создает проблемы

Доллар может стоить дороже 30 гривен / УНИАН

После создания в Верховной Раде монокоалиции и возобновления сотрудничества с МВФ, уже в текущем году Украина сможет получить транш 1,5-3 млрд долларов, заявил руководитель отдела аналитики Forex Сlub Андрей Шевчишин.

По его мнению, на фоне этих новостей курс еще пару недель продолжит укрепляться и может дойти даже до 25 грн/долл.

"Но сильная гривна уже создает проблемы для экспортеров, так как наше зерно, руда и т. д. становятся на рынке слишком дорогими. Поэтому с середины августа тренд изменится, гривна начнет дешеветь. Резкого обвала не ожидаю, но к концу года установится равновесный курс 27,5-28 грн/долл, который устроит и экспортеров, и импортеров", - подчеркнул эксперт.

Читайте также30 гривен за доллар: эксперт дал валютный прогноз на осеньВ свою очередь директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что курс доллара будет расти, пишет Сегодня.

"При сегодняшних 25,5 грн/долл. в декабре должно быть более 30 грн/долл. Это может произойти, когда в середине декабря ОВГЗ, срок действия которых истекает в 2019-м, будут предъявлены к погашению. Но такого обвала курса власти не допустят, иначе их рейтинг доверия рухнет в одночасье. Поэтому за счет резервов Нацбанка курс удержат в пределах 28,5 грн/долл", - добавил он.

Напомним, ранее эксперт рассказал, стоит ли ждать резких скачков курса доллара после выборов.