Доллар дороже 30 гривен: эксперты рассказали, почему сильная гривна создает проблемы

31 июля 2019, 04:30

Доллар может стоить дороже 30 гривен.

Доллары
Доллар может стоить дороже 30 гривен / УНИАН

После создания в Верховной Раде монокоалиции и возобновления сотрудничества с МВФ, уже в текущем году Украина сможет получить транш 1,5-3 млрд долларов, заявил руководитель отдела аналитики Forex Сlub Андрей Шевчишин.

По его мнению, на фоне этих новостей курс еще пару недель продолжит укрепляться и может дойти даже до 25 грн/долл.

"Но сильная гривна уже создает проблемы для экспортеров, так как наше зерно, руда и т. д. становятся на рынке слишком дорогими. Поэтому с середины августа тренд изменится, гривна начнет дешеветь. Резкого обвала не ожидаю, но к концу года установится равновесный курс 27,5-28 грн/долл, который устроит и экспортеров, и импортеров", - подчеркнул эксперт.

Читайте также30 гривен за доллар: эксперт дал валютный прогноз на осеньВ свою очередь директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что курс доллара будет расти, пишет Сегодня.

"При сегодняшних 25,5 грн/долл. в декабре должно быть более 30 грн/долл. Это может произойти, когда в середине декабря ОВГЗ, срок действия которых истекает в 2019-м, будут предъявлены к погашению. Но такого обвала курса власти не допустят, иначе их рейтинг доверия рухнет в одночасье. Поэтому за счет резервов Нацбанка курс удержат в пределах 28,5 грн/долл", - добавил он.

Напомним, ранее эксперт рассказал, стоит ли ждать резких скачков курса доллара после выборов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
курс валют курс гривны курс доллара гривна-доллар курс рубля курс евро
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

04:30
Доллар дороже 30 гривен: эксперты рассказали, почему сильная гривна создает проблемы
04:14
50 тысяч гривен за смену: ГПУ поймали на крупных взятках патрульного блокпоста на Донбассе
03:48
Бельгийские теннисистки страстно поцеловались после матча
03:29
Страсть в небе: эксперты рассказали, как удобно и незаметно заниматься сексом в самолете
03:11
Ушел из жизни чемпион Олимпиады в Мельбурне
02:51
Эксперт назвал топ-5 продуктов, которые помогут сохранить молодость кожи
02:34
"Фейки и некомпетентность": Супрун ответила Радуцкому на "особенности лечения у представителей разных рас" Видео
02:17
Западные СМИ объяснили, почему США должны постоянно запугивать Россию
02:12
Топ-модель по-украински 3 сезон: дата выхода, новые правила и состав судей
01:49
Всадила нож в спину: в Черкассах девушка с младенцем на руках устроила резню
01:30
Эксперт объяснил, почему в новой Раде Голос и Европейская солидарность будут "дышать в унисон" Видео
01:13
Порошенко рассказал, как в ГБР "сливают" данные по уголовным делам Видео
00:49
Ученые опровергли популярный миф о сексе и лишнем весе
00:30
В Сенате США Россию предложили додушить более жесткими санкциями Видео
00:26
Лига чемпионов: результаты второго квалификационного раунда
00:22
Корейские ученые изобрели лекарство нового поколения новости компании
00:06
Охотник за разумом 2 сезон: дата выхода, сюжет и новый трейлер
30 июля, вторник
23:45
В Киеве популярная группа устроит кавер-концерт по Элвису Пресли Видео
23:18
"Лупить безоружных резиновой палкой": Макаревич "родил" песню о протестах в Москве - видео Видео
22:41
Арест российского танкера Neyma: в МИД России открестились от судна
22:08
Ничего святого: мошенник пытался ограбить вдову офицера ВСУ
21:42
"Прошмандовке" Гройсману из-за жалоб на Порошенко предрекли судьбу "использованного презерватива"
21:36
Ветерана Азова, вскочившего на авто Порошенко, допросила полиция Видео
21:07
Не Брэдли Купер: Леди Гага засветилась на публике с новым возлюбленным Фото
20:46
"Обосцаный бомжатник": "никчему" Кличко распекли за мосты, дороги и больницы, "как после бомбежки" Видео
20:38
ЦИК признал избранными в нардепы еще 49 кандидатов: кто прошел в Раду
19:55
Два удара по здоровью: прогноз магнитных бурь на август 2019 встряхнуть людей по серьезке Видео
19:54
Скандального главу Окружного админсуда Киева громогласно вызвали в ГПУ Фото
19:35
Обучение "слуг народа" в Трускавце: в сеть слили "домашнее задание" Фото Видео
19:16
Цена жизни - 600 долларов: в полиции раскрыли жуткие подробности убийства молодого парня под Киевом
19:13
Топ-10 специальностей в вузах Украины, куда сложно поступить
19:00
"Богдан - лживый непрофессионал": Виталий Кличко обратился к Зеленскому Видео
18:53
День Ильи 2019: когда и как молиться пророку о замужестве, здоровье и деньгах Видео
18:43
Выломали дверь и закидали яйцами: Укринформ атаковали крепкие молодчики Видео
18:37
Зе-команда готова отменить мораторий на продажу земли до конца года
18:28
Международный скандал: Портнов выяснил, как Порошенко незаконно прослушивал дипломатов из ЕС и МВФ – чем это грозит Видео
18:24
Зеленский взял себе в советники участника Битвы экстрасенсов - видео Фото Видео
18:12
Эксперт рассказал, из-за чего могут поссориться "слуги народа"
18:05
В Херсоне сожгли Мерседес чиновника Укртрансбезопасности
17:40
Вернуться на Донбасс после войны: стало известно, сколько переселенцев планируют жить дома Видео
17:34
"Уберите пьяных, вонючих мужиков": в Сети обсуждают реформу от Укрзализныци
17:28
Слава Каминская беременна Видео
17:26
В ГБР назвали странным поведение Порошенко Видео
17:09
Экс-футболист Шахтера отправился в Китай
17:04
Суд арестовал задержанный в Измаиле российский танкер Neyma
17:00
В Крыму автомобиль рухнул с обрыва на пляж с людьми - фото Фото
16:52
Кража вещдоков на 50 миллионов: детективы задержали еще одного подозреваемого
16:51
ГБР проводит обыски в аэропорту Жуляны и на таможне
16:47
Эксперт спрогнозировал, получит ли Саакашвили высокую должность от Зеленского
16:46
Украинский генерал поделился планами "достать ракетами Москву и Питер" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять