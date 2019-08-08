У Трампа "прижучили" два ведомства и заморозили помощь другим странам

У Дональда Трампа заморозили помощь США другим странам / Reuters

В минувшие выходные, 3-4 августа, в США решили проверить финансовую деятельность Госдепартамента и Агентства Штатов по международному развитию (USAID) - в администрации президента Дональда Трампа приказали ведомствам прекратить тратить средства на программы, которые официально не утвердили.

В Административно-бюджетном управлении распорядились прекратить перечисление финпомощи за рубеж, пока будет проходить проверка ведомств, сообщает Голос Америки.

По данным издания, работа ведомств была заморожена в десяти сферах, в частности, в сфере международного здравоохранения, миротворчества и помощи в развитии территорий, борьбы с наркотиками.

"Пытаясь обеспечить подотчетность, мы запросили информацию о текущем состоянии нескольких программ по оказанию зарубежной помощи, чтобы выявить объем финансирования, не являющегося обязательным", - сказала официальный представитель Административно-бюджетного управления Рэйчел Семмео.

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"Оказавшиеся под проверкой средства относятся к 2018/19 финансовым годам. В случае, если они не будут потрачены до 30 сентября, их придется вернуть в федеральный бюджет", - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что Сенат США одобрил законопроект о бюджете страны на 2020-й на нужды национальной обороны, в документе предусматривается увеличение финансовой помощи Украине в сфере безопасности. Часть финпомощи предложили направить на летальные виды вооружения.