Прижать ФОПа к стенке: НБУ готовит жёсткие изменения

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Национальный банк планирует внести изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков — резидентов и нерезидентов.

По информации, Нацбанк намерен, в частности, дополнить пункт 14 Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов такой нормой: "Запрещается использовать текущие счета физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, для осуществления операций, связанных с собственными нуждами", сообщается на сайте регулятора.

Отметим, сейчас в этом пункте есть только запрет "использовать текущие счета физлиц, которые открываются для собственных нужд, для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности".

Проект постановления НБУ вынесен на общественное обсуждение. Замечания и предложения к проекту принимаются до 12 сентября.

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