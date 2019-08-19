Обгонит ли Украина Польшу: почему ВВП растет как на дрожжах

Госкомстат сообщил, что реальный валовый внутренний продукт во втором квартале 2019 года увеличился на 4,6% по отношению ко второму кварталу 2018 года.

Авторитетное издание Bloomberg отмечает, что первые сигналы вдохновляют - экономика Украины ускорила рост, несмотря на торговое напряжение между США и Китаем и замедление мировой экономики, которое давит на экономическую ситуацию в Европе.

"Рост ВВП на 4,6% был неожиданно быстрым. Всемирный банк предупреждал, что без ускорения темпов роста Украине понадобится полвека, чтобы догнать соседнюю Польшу. Президент Владимир Зеленский, партия которого получила контроль над парламентом на выборах, пообещал достичь роста ВВП на 5% и более в ближайшие годы. Озвученный план реформ вселяет оптимизм среди инвесторов", - говорится в статье.

Важными причинами повышения роста, уточняет издание, стало снижение инфляции и продуманная денежно-кредитная и фискальная политика.

Рано пить шампанское

Второй квартал – еще не показатель, говорит экономист Андрей Новак.

"Рост украинской экономики во втором квартале на 4,6% конечно выше, чем за последние три года. Но это еще нельзя назвать тенденцией, она будет видна в конце года по результатам третьего и четвертого квартала", - объясняет эксперт.

Читайте такжеУкраинские горки: с чем связан рекордный рост ВВП, и как это повлияет на украинцевВысокий показатель второго квартала, говорит Новак, объясняется новыми рекордами урожайности, экспорта нашего аграрного сектора, ростом темпов торговли, строительства, IT-сферы.

"И несмотря на падение промышленности, те отрасли, которые дают высокие темпы роста, вытягивают показатель общего роста ВВП до уровня 4,6%. Но о тенденциях можно будет говорить только по окончанию года", - уточнил экономист.

А вот о шансах повторить экономический рывок Польши говорить рано. Причина в цикличности - за ростом всегда следуют провалы.

"Мы можем расти более быстрыми темпами, чем Польша. У нас были такие примеры – в отдельные годы рост ВВП был 12,5% за год в 2004-ом.Но в нашей стране цикличность такова, что у нас 3-4 года идет небольшой рост, а потом огромный провал. Потом опять несколько лет небольшого роста, а потом – огромное падение на 10-15%. И общий результат у нас сейчас такой, что по состоянию на сегодня по физическому производству товаров и услуг мы до сих пор не достигли показателя первого года Независимости, то есть 1991-го. Это связано с огромными провалами и тем, что в 90-ых было девять лет подряд падение ВВП, в отличии от той же Польши, у которой рост экономики стартовал в начале 90-ых и продолжается сейчас", - говорит Новак.

Он успокаивает – пока поводов для падения экономики нет.

"Пока у нас предпосылок для провала нет. Разве что, не дай бог, произойдет какая-то кровавая масштабная эскалация войны со стороны России. И это конечно потянет за собой опять падение экономики. Что касается торговой войны между Китаем и США, которая якобы может повлиять на экономику, то Украину это сильно не заденет. У нас с этими государствами был небольшой товарооборот, небольшой объем взаимных инвестиций, и поэтому влияние торговой войны для нас является опосредованным", - добавляет эксперт.

Дожить до сентября

Экономист Борис Кушнирук объясняет, что Госкомстат опубликовал всего одну строчку: "рост ВВП на 4,6% по отношению к минувшему году". Поэтому давать прогнозы рано.

"Никакой расшифровки – откуда взялась эта цифра, нет. Поэтому на сегодня говорить об анализе этих данных рано. Возможно, частично это связано с более хорошими результатами по аграрному сектору. Они могли дать дополнительный рост в сравнении с вторым кварталом прошлого года. И об устойчивом росте и фундаментальном сдвиге говорить пока не приходится", - говорит Кушнирук.

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Эксперт добавляет, что у бизнеса есть ожидания – но они пока не знают, какая будет экономическая политика правительства.

"С одной стороны у бизнеса есть надежды на то, что какие-то реформы можно будет провести быстрее. И в то же время присутствует зависание – невозможно прогнозировать, что может происходить с точки зрения экономической политики", - уточнил экономист.

Расшифровка оценок за второй квартал, которые дал Госкомстат, будет в конце августа.

"И только тогда станет ясно – это влияние сезонного фактора или происходит что-то более устойчивое. Возможно, хороший урожай в этом году начали собирать раньше. И в такой ситуации рост ВВП оказался гораздо выше, чем за тот же период минувшего года, когда начало сбора зерновых было позднее. И в том году эта информация отображалась в третьем квартале. Пока нет оснований говорить, что увеличилась инвестиционная активность и те факторы, которые могут обозначать темпы роста ВВП", - считает Кушнирук.