Черная зрада: журналист пояснил, почему Украине выгодны закупки угля по схеме "Роттердам+"

Уголь. Иллюстративное фото / Reuters

Стоимость угля, приобретенного по многократно раскритикованной схеме "Роттердам+Донбасс" в несколько раз ниже себестоимости цены угля, добытого в госшахтах.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"Слайды со вчерашнего совещания по энергетике в Офисе президента. Цены на уголь. Такие материалы были розданы руководству правоохранительных органов - думаю, это мнение ДТЭКа, судя по русскому языку. Схема "Роттердам+Донбасс" особенно привлекает внимание", − написал он.

К своему посту Бутусов присовокупил слайд, из которого следует, что цена угля, который продают украинские госшахты составляет 2,5 тыс. грн за тонну (при себестоимости 3,9 тыс. грн), цена угля по схеме "Роттердам+Донбасс" составляет 1 741 грн за тонну, уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т, из ЮАР - 1 811 грн/т. Уголь по схеме просто "Роттердам" стоит 1 275 грн/т.

Напомним, ранее НАБУ вынесла подозрения шестерым должностным лицам, причастным к внедрению формулы Роттердам+ (убытки бюджету страны от которой оцениваются в 18,87 млрд грн).