Политолог пояснил, является ли рост ВВП заслугой Зеленского

27 августа 2019, 01:24

Эксперт считает, что в Украине слишком много ответственности возлагают на президента.

экономика, ВВП, рост
Политолог считает, что за рост ВВП нужно благодарить Гройсмана / vognebroda.net

Политолог Владимир Фесенко заявил, что появившаяся информация о причастности президента к росту ВВП Украины не соответствует действительности, поскольку это направление входит в сферу деятельности премьер-министра.

В Facebook эксперт подчеркнул, что не утихают споры о том, чья же заслуга рост ВВП Украины в последнем квартале на 4,6% - экс-президента Петра Порошенко или нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

"За развитие и состояние экономики в нашей стране отвечают не президенты, а правительство и премьер-министр. Поэтому следовало рассмотреть и причастность к этому успеху правительства Гройсмана. Вообще, не слишком ли мы зацикливаемся на качестве президентов и занижаем роль правительств? Юридически мы парламентско-президентская система (а в такой системе правительство является главным институтом власти), но де-факто и в общественном сознании мы остаемся президентско-парламентской системой", - написал он.

Читайте такжеОбгонит ли Украина Польшу: почему ВВП растет как на дрожжахПо словам политолога, после избрания парламентского большинства в будущем есть вероятность, что приоритеты сместятся в сторону президента. Однако окончательный вердикт вынесет только время.

"Сейчас с высокой вероятностью мы станем супер президентской системой. Не скажу, что это хорошо или плохо. Все зависит от обстоятельств и общественной эффективности власти, а также ее демократичности. Важно другое - очевидна явная противоречивость нашей политической системы - и по форме, и по сути, и по содержанию", - подытожил спикер.

Напомним, в Госстате констатировали, что в апреле-июне 2019 года рост валового внутреннего продукта в Украине ускорился почти в два раза до 4,6%, что является рекордным показателем за последние почти три года.

Как ранее сообщалось, во втором квартале 2019 года экономика Украины несколько ускорила рост, хотя экономическая ситуация в Европе оставляет желать лучшего из-за торгового напряжения между Китаем и США.

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