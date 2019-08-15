Экономика Украины ускорила рост в сравнении с Европой – Bloomberg

Украинская экономика удивляет неожиданным ростом / "Багнет"

Во втором квартале 2019 года экономика Украины несколько ускорила рост, хотя экономическая ситуация в Европе оставляет желать лучшего из-за торгового напряжения между Китаем и США.

Как сообщает Bloomberg, ВВП Украины продемонстрировал рост на уровне 4,6%, что для финансовых аналитиков стало "неожиданным показателем".

"Всемирный банк предупреждал, что без ускорения экономических темпов Украине придется потратить полвека, чтобы догнать соседнюю Польшу, которая процветает с тех пор, как вступила в Евросоюз. Президент Владимир Зеленский, чья партия получила контроль над парламентом на выборах в прошлом месяце, пообещал добиться роста на 5% и более в ближайшие годы. План реформ вселяет оптимизм среди инвесторов, а также сделал гривну валютой с наилучшими показателями в этом году", – говорится в статье.

Инвестиционный директор Aberdeen Asset Management PLC Виктор Шабо заинтересовался Украиной после анализа положительных цифр роста экономики. По словам инвестора, его компания скоро сможет воспользоваться гарантиями, привязанными к экономическому росту, полученными после реструктуризации долга Украины в 2015 году.

Автор материала отмечает, что Украине будет весьма непросто сохранить стабильный экономический рост, поскольку уменьшившая скорость развития экономика Европы оказывает влияние в контексте сокращения спроса на украинские металлы и аграрный экспорт.

В Bloomberg подчеркивают, что перед Зеленским поставлена важная задача для стабилизации украинской экономики – остановить волну трудовой миграции граждан в страны Евросоюза. Уточняется, что серьезное влияние на будущее страны окажет новое правительство во главе с премьер-министром, имя которого пока не озвучено.

Напомним, в Госстате констатировали, что в апреле-июне 2019 года рост валового внутреннего продукта в Украине ускорился почти в два раза до 4,6%, что является рекордным показателем за последние почти три года.

Как ранее сообщалось, внутренний валовый продукт Польши вырос в год в среднем на 0,5% за последнее пятилетие благодаря вкладу украинских трудовых мигрантов.