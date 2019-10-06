Эстония собралась провести ревизию "арендованных" трудяг-украинцев

Украинцам усложнят работу за границей / Обозреватель

Эстония собралась устроить проверку, насколько законно работают на их территории украинцы и гастарбайтеры из других стран.

Дело в том, что изначально украинцев нанимает Польша, а уже затем польские работодатели "сдают" заробитчан венгерским коллегам.

При этом в трудовых договорах работодателями украинцев указаны поляки. Венгерским работодателям это позволяет экономить на налогах, поясняет ERR.ee.

Заодно происходит уклонение от ограничений и запретов, установленных Законом об иностранцах, которые регулируют проживание и работу в Эстонии для граждан третьих стран, пожаловалась министр финансов Мартина Хельме.

Напомним, статистика Минсоцполитики демонстрирует, что количество граждан страны, постоянно работающих за рубежом, колеблется в районе 3,2 млн человек (18% экономически активного населения).

Ранее СМИ рассказали, как заробитчане будут получать пенсии в Украине. Работавший за рубежом украинец может восстановить право на получение пенсии.