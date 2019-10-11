Доллар по 40 гривен: опубликован тревожный прогноз до конца года

Валерий Пацкан рассказал о сценарии максимального снижения гривны

На укрепление гривны повлияло увеличение переводов от украинских граждан, которые уехали на заработки за границу, заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Но, к сожалению, они не возвращаются к нам через переводы, потому что они дорогие, или какието другим банковские продукты. Они возвращаются к нам, простите, пожалуйста, как в народе говорят, микроавтобусами из Польши, из Италии и все такое. Этот доллар вышел на рынок и укрепил гривну. Больше укрепление гривны произошло из-за того, что нерезиденты приезжают в Украину и скупают облигации внутреннего займа. Мы посчитали, что за прошлый год только в 14 раз увеличился объем облигаций внутреннего государственного займа. Это означает, что потом, когда с кончится срок этих облигаций, государство должно будет выкупить у тех, кто их скупил. И мы тогда таким образом можем максимально снизить гривну. Я бы был очень осторожен относительно этих укреплений ", - добавил Пацкан в эфире Эхо Украины.

Он также прокомментировал курс доллара, который закладывается в бюджет 2020.

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"Я хочу, чтобы гривна осталась такая, какая она сейчас есть, и чтобы, когда нерезиденты будут получать свои средства за эти облигации, когда государство начнет их выкупать, чтобы у нас не было 30-35 и, возможно, 40 ", - добавил Пацкан.

Напомним, ранее эксперт назвал ключевой фактор нового подорожания доллара.