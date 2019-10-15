Приват24 предложил, как копить на пенсию в Украине

Также в ближайшее время руководство банка обещает начать продвигать в Приват24 продукты по страхованию жизни.
Приват24 порадовал последними новостями: с помощью банкинга предлагается решить проблему, как накопить на пенсию в Украине.
Клиентам ПриватБанка предлагают в интернет-банкинге или мобильном приложении открыть счет в одном из НПФ.
Пенсии в ПриватБанке: как это работает
Клиент Приват24 выбирает один из трех негосударственных пенсионных фондов, пишет Минфин. Это может быть Приватфонд, ОТП Пенсия или Династия. Количество участников НПФ планируется расширить в ближайшее время.
Потом создает личный кабинет в нем, чтобы:
- заключить с НПФ договор;
- единоразово пополнить счет;
- контролировать текущий остаток и выписку;
- подключить регулярный платеж с карты;
- менять карту для списания регулярного платежа;
- менять сумму платежа;
- платеж можно останавливать или возобновлять.
Также в ближайшее время руководство банка обещает начать продвигать в Приват24 продукты по страхованию жизни.
Напомним, у ПриватБанка оплата на кассе теперь производится с помощью селфи. Биометрическая оплата покупок на кассе розничных торговых сетей называется FacePay24.
Ранее Лондонский суд разрешил взыскать с ПриватБанка миллионы долларов. По решению суда, ПриватБанк оказался должен около 335 млн долларов.