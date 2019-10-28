Зарплата в Украине 2019 близка к рекорду: в чем подвох / familyshare.com

Средняя заработная плата в Украине в сентябре 2019 года составила 10687 грн (около 425 долларов по нынешнему курсу). Это всего на 3 доллара меньше рекорда, который был установлен в декабре 2013.

Такие данные привел у себя в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. При этом он признал, что показатели ухудшились – по сравнению с июлем.

В то же время в сентябре прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции, по данным Компанийца, составил +9,8% за год.

Среди регионов по уровню средней зарплаты традиционно лидируют город Киев, Донецкая, Киевская и Днепропетровская области – тут з/п варьируются от 15626 грн до 11078 грн.

Аутсайдерами оказались Черновицкая с 8338 грн, Херсонская (8352 грн) и Тернопольская (8441 грн) области.

Больше всех в Украине зарабатывают представители финансовой и страховой деятельности – 17929 грн. Меньше всех – работники временного размещения и организации питания (6784 грн), здравоохраненияе, предоставления соцпомощи (6916 грн) и образования (8439 грн).

Напомним, в Кабмине спрогнозировали рост зарплаты украинцев через три года. Правительство рассматривает два вероятных сценария развития экономики.

Ранее в МОН придумали, где найти деньги на зарплаты учителям. Анна Новосад анонсировала закрытие малокомплектных школ.