Конец транзита из РФ: в Украине рассказали о новой схеме реверса газа

Закончена модернизация газоизмерительной станции в Одесской области / utg.ua

В случае прекращения газового транзита из России Украина намерена осуществлять поставки газа из Молдовы и Румынии.

Как сообщили в Укртрансгазе, проведена модернизация газоизмерительной станции Гребеники в Одесской области.

"Отныне станция готова осуществлять реверсные транспортировки газа в случае прекращения транзита голубого топлива из РФ. Готовность объекта к работе проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС Молдовагаз, подписав соответствующий акт", — сообщили в Укртрансгазе.

Читайте такжеГончарук назвал требования Украины на переговорах с РФ по транзиту газаСтанция способна обеспечить поставки около 4 млн кубометров газа в реверсном режиме (то есть со стороны Румынии и Молдовы в Украину). В обычном же режиме станция транспортирует в Молдову 70 млн кубометров газа в сутки, подчеркивается в сообщении.

В Укртрансгазе добавили, что в перспективе эту станцию планируют использовать для поставок в Украину газа из Болгарии и Греции.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Газпром готов поставлять газ украинской стороне по более низкой цене и поставил Украине ультиматум.