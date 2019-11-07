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В Нафтогазе назвали сроки принудительного взыскания с Газпрома $3 млрд

7 ноября 2019, 15:37

4 декабря в суде Амстердама состоятся слушания по принудительному взысканию нидерландских активов Газпрома.

Нафтогаз вывеска
Нафтогаз вывеска / УНИАН

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко рассказал о перспективах дела по принудительному взысканию активов российского Газпрома.

По его информации, 4 декабря в суде Амстердама состоятся слушания по принудительному взысканию нидерландских активов Газпрома для исполнения решения Стокгольмского арбитража. Решение суд должен принять в первом квартале 2020 года.

"Стоимость арестованных активов в Нидерландах по имеющимся данным превышает $3 млрд. В случае положительного решения суда процесс взыскания по нашим оценкам продлится со второго квартала и до конца следующего года", — написал Витренко в комментарии к своему сообщению в Facebook.

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Представитель Нафтогаза добавил, что кроме Нидерландов, Нафтогаз судится с Газпромом и в других странах, однако в Голландии процесс продолжается быстрее.

Напомним, ранее Нафтогаз направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к российскому Газпрому на сумму $12 млрд.

Россия Газпром суд Нафтогаз Нидерланды Юрий Витренко Стокгольмский арбитраж Украина
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