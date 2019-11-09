Названа ключевая причина "ущербного" роста заработка

"Ущербный" рост заработка возможен из-за слаборазвитого социального интеллекта, сообщила психолог / 1fin.biz

Главной причиной недостаточного роста прибыли является слаборазвитый социальный интеллект.

Люди каждый день упускают возможности и многие считают, что недостойны лучшей жизни, поделилась психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко в Instagram.

Эксперт подчеркнула, что нет никакого "потом", задуманное нужно реализовать сейчас - пусть как-нибудь или коряво, поскольку так делается первый шаг, а потом легче сделать второй.

"Большинство людей бездействуют по отношению к поставленной цели, потому что боятся "что обо мне подумают". Ну, о тебе могут даже не подумать, потому что ты так и не сделал ничего волнующего!..", - добавила психолог.

Напомним, Наталья Холоденко утверждала, что бедность может затянуться из-за сниженных стандартов. Психолог советовала не вешать нос из-за неудач, поскольку в таком случае есть шанс на "подарок от судьбы".