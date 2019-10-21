Психолог указала на причину затяжной бедности

Не стоит терять веру в себя, посоветовала кандидат философских наук.
Кандидат философских наук и психолог Наталья Холоденко сообщила, что одной из причин затяжной бедности являются сниженные стандарты.
Необходимо сохранять энтузиазм после неудач, и тогда можно получить щедрое вознаграждение от Вселенной, поделилась эксперт в Instagram.
По словам Холоденко, нужно практиковать все, что уже знаете, не переставать учиться и любить, и выражать благодарность, даже когда теряете веру в себя, злитесь и понимаете - потраченные силы не принесли результат.
"Еще одна причина затяжной бедности - сниженные стандарты. Например, машина Ланос, на которой мой первый муж приезжал ко мне на свидание, казалась мне вершиной достатка", - отметила эксперт.
Ранее Наталья Холоденко написала, что человек может подготовить себя к чудесам и к лучшей жизни. Эксперт посоветовала мечтать о лучшем и посещать места, в которых сердце начинает биться чаще.