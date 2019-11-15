"Развития не будет": эксперт предупредил о рисках открытия рынка земли

Открывать рынок земли сейчас нельзя, считает Алексей Дорошенко / Фото: Деловая столица

Украине необходимы, как минимум, 5 лет переходного периода перед внедрением открытого рынка земли, заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

"Когда наша экономика начнет расти и мы сможем конкурировать с иностранцами в покупке земли, тогда мы можем допустить на рынок компании из других стран", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Он также обратил внимание, что в проекте бюджета-2020 отсутствуют средства на кредитование селян для покупки земли.

"Если мы говорим от открытии рынка земли, но не кредитуем, естественно рынок сильно развиваться не будет", - добавил Дорошенко.

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Напомним, 13 ноября сегодня Верховная Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.