В 2019 году компания Kasta устраивает грандиозный скидочный марафон "Черная пятница 2019", длящийся две недели

В этот период клиенты получат возможность выбирать скидки и ежедневные акции, покупая товары из множества категорий на сайте - от одежды и косметики до гаджетов и техники.

Под праздничную распродажу попадут, в том числе, такие популярные бренды как Carlo Pazolini, Puma, oodji, Under Armour, Mango, Nike, H&M и Xiaomi.

Предложения будут обозначены тегом Black Friday, чтобы их можно было легко найти на сайте и добавить в избранное. А для собственников банковских карт Visa при оплате будет работать бонусная скидка -5%. Каждый пятый такой заказ получит еще большую скидку - до -20%.Ежедневные акции на Kasta:

18 ноября. Black Friday Start NOW. Скидки до -90%.

19 ноября. Скидки до -70% на одежду.

20 ноября. Не пропусти, в этот день Мега-сюрпризы!

21 ноября. Скидки до -80% на спорт и одежду для детей.

22 ноября. Скидки до -60% на электронику.

23 ноября. Не пропусти, в этот день Мега-сюрпризы!

24 ноября. Не пропусти, в этот день Мега-сюрпризы!

25 ноября. Black Brands SALE. Скидки до -90% на топ-бренды.

26 ноября. Не пропусти, в этот день Мега-сюрпризы!

27 ноября. Зима-Лето SALE. Скидки до -80%.

29 ноября. Black Friday GRAND FINAL.

Главная миссия Kasta, которую компания планомерно воплощает в жизнь уже много лет - превращать онлайн-шоппинг на комфортный, быстрый и дешевый процесс. Внедряя в него инновации и меняя, в результате, к лучшему сегмент украинского e-commerce.И в этом году онлайн-платформа отходит от стандартных акционных шаблонов, превращая Черную пятницу в марафон скидок до -90% на более чем три сотни торговых марок в каталоге сайта.

Black Friday - это ведь настоящий праздник, особенно в Соединенных Штатах. Где он, собственно, и появился. Там распродажи стартуют после Дня благодарения, переполняя магазины покупателями. Которые, к слову, даже устраивают драки за особо привлекательные позиции.

В Украине все проходит намного более спокойно и мирно. Особенно на страницах Kasta, где товар можно приобрести абсолютно без очередей. Просто сделав несколько кликов.

Для своевременных оповещений об акциях и предложениях, подписывайтесь на email и sms-рассылку. А также загружайте на смартфон мобильное приложение - в нем все распродажи стартуют на 15 минут раньше, что дает возможность купить определенные товары быстрее, чем это смогут сделать пользователи сайта.Заказы традиционно доставляются в одно из 106 отделений Kasta Post по всей стране. Если же вы хотите получить купленные товары дома, то можете оформить курьерскую доставку. Для участников программы лояльности Black она будет бесплатной. Также вы можете вернуть покупку, если, к примеру, не подошел размер. В таком случае деньги вернуться на вашу карту буквально через несколько минут.

Максимум выгоды от Черной пятницы вместе с Kasta!