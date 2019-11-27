"Начнется сложное время": эксперт рассказал, какие опасности ждут гривну в 2020-м

Гривны, доллары и евро / УНИАН

Олег Соскин, глава Института трансформации общества, авторитетный экономист и политолог, дал для Главреда прогноз по поводу ситуации которая ждет курс гривны по отношению к иностранным валютам в 2020-м.

"Стабильная ситуация, по идее, пока что будет держаться. Мы плавно войдем в рождественские и новогодние праздники. В декабре и январе, если ничего экстремального не произойдет, ситуация будет примерно такой же, как сегодня, и гривна будет укрепляться. И в это время мы можем выйти на уровень 25,5 гривен за евро и 24 гривны за доллар", - полагает он.

Однако, Соскин предостерегает украинцев от слишком радужных ожиданий, поскольку некоторые решения Кабмина и Рады могут всерьез ухудшить ситуацию с бюджетом страны.

Читайте такжеПузырь лопнет: астролог рассказал, когда рухнет гривна"Не все так радужно. Правительство и парламент стратегически неправильно поступили, приняв госбюджет на 2020 год с огромным дефицитом, вместо того, чтобы заложить профицит. А ведь приходит время выплаты государственных долгов. Госдолг нависает над украинской экономикой, как огромная лавина", - заявил он.

Как прогнозирует Соскин, ситуация с курсом гривны может выйти из-под контроля в 2020-м - в случае, если власти Украины не примут решительные меры.

"Нужно провести секвестр госбюджета, особенно на 2020 год. Надо выйти на профицит бюджета, тогда гривна будет стабильна. Сложное время начнется после Крещения - в конце января и феврале. Если сейчас не принять меры, чтобы убрать факторы, ведущие к обрушению гривны, плюс начнется обострение политической ситуации, то может произойти обрушение гривны. Может жахнуть так, что курс составит 50 гривен за доллар. Хотя если власть сделает все то, о чем говорилось выше, возможно, такого сценария нам удастся избежать", - подытожил он.

Напомним, ранее эксперт-аналитик Максим Пархоменко назвал условие для дальнейшего падения курса доллара. До этого стало известно, каким будет курс валют до конца 2019-го.