Украинцев ждет новое повышение цен: Кабмин поднимает тарифы на электроэнергию

Кабмин поднимает тарифы на электроэнергию

В Украине планируется повышение тарифа на электроэнергию для населения с потреблением свыше 500 кВт-ч в месяц, заявил замминистра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик.

По его словам, соответствующий законопроект разработан Министерством энергетики и защиты окружающей среды. В нем, в частности, предлагается дефицит средств на оплату инвесторам по "зеленому" тарифу покрыть в том числе за счет тех граждан, кто потребляет более 500 кВт-ч в месяц.

Как подчеркнул он во время 10 Международного инвестиционного форума по возобновляемой энергетике, министерство разработало законопроект, который в ближайшее время будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Замминистра энергетики и защиты окружающей среды уточнил, что документ направлен на решение проблемы дефицита средств госпредприятия "Гарантированный покупатель", которое производит оплату электроэнергии, выработанной по "зеленому" тарифу.

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"Мы предлагаем повысить тариф для населения, которое потребляет 500 кВт-ч в месяц и выше. Большая часть людей потребляет около 100 кВт-ч, поэтому те, кто потребляет больше других, должны платить больше", - добавил Чижик.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил гарантированную цену на газ для населения на зиму 2019-2020 года в размере 8 гривен за кубометр.