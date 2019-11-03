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Герус предупредил о новых суммах в счетах за электричество

3 ноября 2019, 19:48

Объем дефицитов электроэнергии в Украине уменьшился, подчеркнул Андрей Герус.

электроэнергия
Объем дефицитов электроэнергии в Украине уменьшился

В октябре и ноябре 2019 года все небытовые потребители получат меньшие счета за электроэнергию, снижение по сравнению с июлем будет достигать 15%-17%, заявил представитель президента в правительстве, народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

"Все небытовые потребители в ОЭС Украины в октябре-ноябре получат меньшие счета за электроэнергию, где тариф будет на 40-45 коп. ниже, чем был в июле (снижение на 15%-17%). Новый тариф будет ниже, чем был в 1 полугодии 2019 года до введения новой модели рынка. Октябрь показал, что рынок уже понемногу работает с элементами реальной конкуренции", - написал он в Facebook.

При этом он обратил внимание на существенное улучшение ситуации на рынке электроэнергии.

Читайте также"150 млн долл кэшем": Герус обвинил Порошенко в воровстве на закупках электроэнергии из РФ"Объем дефицитов уменьшился во все часы, кроме трех (кроме 7-го, 8-го и 12-го). В вечерние и ночные часы объемы дефицитов уменьшились вдвое. Все еще большие дефициты остаются в два проблемных часа: восьмой и 24-ый... Средневзвешенная биржевая цена электроэнергии в октябре снизилась на 7 копеек по сравнению с сентябрем и на 13 копеек по сравнению с августом - составила 1,53 грн/кВт-час ", - сообщил он.

По словам Геруса, что импорт из РФ и Беларуси в октябре осуществлялся исключительно на украинский "рынок на сутки вперед", что было разрешено законом от 2017 года. "Импорт по двусторонним договорам в октябре не осуществлялся. Последнюю неделю октября импорт был убыточен, поэтому некоторые компании прекратили такой импорт в ноябре. В первые дни ноября импорт также убыточный (но это не освобождает от уплаты импортной пошлины в государственный бюджет Украины)", - сообщил он.

Герус подчеркнул, что цена электроэнергии на бирже (на рынке на сутки вперед) продолжает демонстрировать снижение: "На завтра - 1,35 грн за кВт-ч, что является самой низкой ценой рабочего дня с момента запуска новой модели рынка (с 1 июля). Это на 25 коп. или на 16% ниже, чем цена в августе".

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По его словам, "такое снижение означает, что "немонополист "недозаработает 5-6 млрд грн в годовом измерении, а соответствующие средства останутся в украинской экономике, бюджетных учреждений, коммунальных предприятий".

"Центрэнерго с 1 ноября 90% своей электроэнергии продает на бирже/рынке на сутки вперед (вместо двохстороних договоров)", - также рассказал Герус.

Напомним, ранее заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин объяснил невозможность отсоединения от энергосистемы Украины от РФ.

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