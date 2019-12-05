Курс доллара продолжил падение: НБУ еще немного укрепил гривну

Доллар подешевел еще на одну копейку / УНИАН

Национальный банк Украины установил на четверг, 5 декабря 2019, официальный курс доллара на уровне 23,93 гривны за один "зеленый" - это почти одну копейку дешевле по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, официальный курс доллара НБУ установлен на таком уровне: 2393,0282 гривен за 100 долларов (-0,8934 гривен).

Как сообщал Главред, курс доллара к гривне на 4 декабря составлял 2393,9216 гривны за 100 долларов. Таким образом, курс гривны укрепился, а курс доллара пробил новое дно в этом году. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад - 14 января 2016 года, тогда курс доллара в Украине был установлен на уровне 2364,196 гривен за 100 "баксов".

Скриншот / bank.gov.ua

Напомним, ранее старший аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозировал, что будет с курсом доллара в течение первой недели декабря. По его словам гривна укрепится, а курс доллара упадет ниже 24 гривен за один "зеленый".

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Кроме того, эксперты назвали главные факторы влияния на курс доллара. В частности, речь идет о процессах, связанных с ПриватБанком, ситуации с транзитом газа и встрече в "нормандском формате".