"Как говаривал монтёр у Ильфа и Петрова...": Медведев объяснил газовые проблемы Москвы и Киева

Медведев объяснил газовые проблемы Киева и Москвы / Reuters

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев, который ранее спихнул проблемы с ЕС на Киев, прокомментировал попытки РФ и Укрины договориться по вопросу газа, отметив, что достичь согласия не удастся, если стороны не придут к "нулевому варианту".

"Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: "Знаете что, вы нам ещё заплатите деньги по всяким судебным решениям". Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту", — сказал Медведев в программе "Вести в субботу".

По его словам, Украина получает газ "гораздо дороже, чем могла бы получать".

"А как можно договориться? Как говаривал известный монтёр у Ильфа и Петрова, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон. Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз", — добавил премьер, пишут росСМИ.

Читайте также"Только формат": Гончарук высказался по поводу закупки Украиной российского газаНапомним, ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ход переговоров с Украиной о транзите газа и ситуацию с постройкой газопровода Северный поток-2.

Как подчеркнул он на встрече с представителями немецкого бизнеса, РФ не откажется от транзита газа через Украину, несмотря на строительство нового газопровода.

"Хочу подчеркнуть - это (Северный поток-2, - ред.) чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать - это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", - сказал Путин.