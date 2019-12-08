"Ломать через колено": Гончарук высказался о рынке земли в Украине

Алексей Гончарук / УНИАН

Земельная реформа даже в ограниченном виде - это цивилизационный скачок для Украины, а референдум относительно рынка земли – проявление доверия между властью и украинцами. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам главы правительства, земельная реформа является огромным шагом для страны. И значительно лучше сделать этот шаг, чем остановиться. По его мнению, украинцы боятся снятия моратория на продажу земли, однако "сказки о том, что приедут китайцы и вывезут нашу землю - это манипуляция и басни".

"Президент очень ориентируется на мнение украинцев. И он не хочет, чтобы это выглядело так, как будто интересами украинцев просто пренебрегли, что к ним просто не прислушались. И он (Владимир Зеленский, - Главред) убежден в том, что референдум - это не проблема, это возможность, но для этого нужно просто убедить людей. Не нужно никого ломать через колено, нужно просто, чтобы общество это приняло, поняло выгоду от этого", - сказал Гончарук в интервью РБК-Украина.

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Премьер-министр также отметил, что появление рынка земли в условиях безвластия, "беспредела" - это одна история, а появление рынка земли в цивилизованной стране, в которой есть кадастр, можно защитить себя в суде, работают органы юстиции - это принципиально другая ситуация.

"Мы сейчас говорим о том, что, друзья, осенью система органов государственной власти уже будет другая, за это время нам удастся достаточно изменить государство. Мы говорим о том, чтобы с 1 августа завершить инвентаризацию земель и внести их на публичную карту Госземкадастра, это важный фактор", - добавил глава правительства.

По его словам, замысл состоит в том, что нужно сделать первый шаг, и люди перестают бояться, видят, что ничего страшного не происходит, и параллельно идет коммуникационная кампания, которая объясняет, что изменилось.

"Мы считаем, что лучше не ломать общество через колено, а лучше шаг за шагом, не останавливаясь прийти к открытому рынку, без социальных потрясений и конфликтов, строя доверие, а не разрушая страхи", - отметил Гончарук.

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Напомним, глава фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия заявил, что до Нового года 2020 Верховная Рада уже не успеет принять законопроекты о рынке земли и о статусе Донбасса.

Как свидетельствую результаты опроса КМИС, против продажи земли сельскохозяйственного назначения в случае проведения соответствующего референдума отдали бы свои голоса 59% украинцев. За продажу земли с/х назначения выступают лишь 22% украинцев, 14% - не принимали бы участия в голосовании, а еще 5% затруднились с ответом.