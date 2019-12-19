"Гривна точно обвалится": эксперты дали тревожный прогноз

Курс доллара пойдет вверх, считают эксперты / dengi-info.com

В Украине произойдет обесценивание национальной валюты, однако точный прогноз эксперты пока делать затрудняются.

"Эксперты давали свои советы не слишком охотно и оказались единодушны в одном: гривна точно обвалится, но когда это произойдет, предсказать невозможно", - говорится в материале kp.ua.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, если целью купить валюту является спекуляция - то покупать стоит сейчас. При этом в любом случае нужно помнить: любая покупка валюты - это риск. Но чем больше риска, тем больше доход в случае успеха.

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер советует регулярно покупать евро и доллары для накопления, но при этом помнить о грамотном сохранении своих денег от инфляции.

Читайте такжеВ 2020 году доллар может рухнуть до 21 гривны"Покупать валюту перед праздниками может быть не всегда выгодным мероприятием, поскольку банки, понимая спрос населения, могут увеличивать спрэд - разницу между ценой покупки и продажи валюты. В период новогодних праздников покупать валюту можно, если вы понимаете, что цена изменилась в выгодную для вас сторону", - пояснил эксперт.

В свою очередь эксперт института GROWFORD Алексей Кущ говорит, что в общем случае накапливать нужно в той валюте, которую тратишь, а кредиты брать - в той, в которой зарабатываешь, а также оценил перспективы гривны.

"Что касается курса гривны, то пирамида ОВГЗ будет давить в сторону ревальвации. Если нет желания следить за курсовыми горками или зарабатывать на гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты), я бы купил валюту, но это субъективный совет", - отметил он.

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Экономист Владислав Банков напоминает: ближайшая критическая точка по погашению долгов – 15 января. Это не значит, что курс сразу же пойдет вверх, но диверсифицировать риски необходимо.

Напомним, ранее доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников в комментарии Главреду спрогнозировал курс доллара до конца года.