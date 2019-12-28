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Победа над Газпромом: Коболев и Витренко обогатятся еще на $25 млн

28 декабря 2019, 11:14

Бонусная сумма правлению Нафтогаза – 1% от выигрыша в Стокгольмском арбитраже.

Коболев, Витренко, Нафтогаз
Андрей Коболев и Юрий Витренко / УНИАН

Выплата российским Газпром Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража открывает путь для получения руководством украинской компании второй части многомиллионной премии.

Как известно, в 2018 году после решения Стокгольмского арбитража в пользу Украины наблюдательный совет Нафтогаза принял решение о премии для руководства компании в размере $45,6 млн.

Как писала Экономическая правда, бонусная сумма правлению – это 1% от выигрыша.

При этом 20 млн долларов уже были выплачены. По данным источников, глава правления Нафтогаза Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко - 130 млн грн ($6 млн).

А оставшиеся $25,6 млн должны были быть выплачены топ-менеджерам Нафтогаза после того, как как Газпром, по решению Стокгольмского арбитража, рассчитается с украинской стороной.

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Соответственно, после того, как Газпром выплатил вторую часть долга, руководство Нафтогаза может рассчитывать на $25,6 млн в виде премии.

Напомним, ранее Нафтогаз подтвердил получение от Газпрома 2,918 млрд долл. компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года.

премия Газпром Нафтогаз Юрий Витренко Стокгольмский арбитраж Андрей Коболев
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