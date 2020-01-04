  1. Главная
  3. Деньги

"Пиз*абол": у Милованова похвастались ростом минималки, в Сети ответили

4 января 2020, 19:00

Пользователи скептически оценили победную реляцию Сергея Николайчука.

кошелек
Минимальная зарплата в Украине в долларовом эквиваленте превысила минималку в РФ / УНИАН

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук заявил о том, что впервые за много лет минимальная зарплата в стране в долларовом/евро эквиваленте превысила "минималку" в России и Беларуси.

"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4 тыс. 723 грн, или $199 в эквиваленте по курсу на начало года", - написал он в своем Facebook.

Отметим, что с 1 января 2020 года в РФ минимальная зарплата установлена на уровне 12130 рублей, что примерно равно 196 долларам. При этом в Беларуси "минималка" - 375 рублей, что составляет 177,7 долларов.

Обратим внимание, что пользователи достаточно скептически оценили победную реляцию Николайчука:

"Це добра тенденція. Але трудову міграцію рухають не соціальні мінімуми, а середні показники зарплат. Розрив залишається великим, особливо з країнами ЄС, хоча й поступово скорочується з 2016 року", "Единственный "фактор, который позволил нивелировать это отставание" (минзарплаты в Украине даже от Белоруссии) - это беспорядочные, бессмысленные, произвольные действия властей, с потолка устанавливающих минзарплату без привязки к реальностям экономики. Не говоря уже о врЕменном факторе в виде завышения курса гривны из-за притока валюты на ОВГЗ и остановки таможни. Которое - завышение курса местной валюты - в свою очередь, убивает экспортно-ориентированную экономику. Вы, как и предшественники ваши, раскручиваете инфляцию, которая сдерживается только депрессией. Рост минзарплаты мешает выходу из депрессии, это средство от перегрева экономики", "Конечно, повысить минимальную зарплату, ревальвировать гривну и сделать вывод, что мы перегнали и обогнали - это, наверное, круто! Для Вас, а не для украинцев! Можно попросить Вас дать информацию сколько украинцев лишилось работы из-за уменьшения промышленного производства в 2019 году !? Попробуте меряться unemployment rate с другими странами", "27 лет у нас существует модель экономики, предполагающая дешёвый труд и его низкую производительность. Сейчас будет большой слом этого дела. И напрасно волают о ревальвации, если не будет ревальвации - будет ускоренный отток рабочей силы за рубеж; в комплекте с девальвацией эффект может быть ураганный. Так или иначе, лафа для кого-то закончилась. Надо думать о производительности труда, которая будет адекватна его растущей стоимости", "Чому при цьому мовчимо про різний податок на зп в Росії та Україні. Після виплати податку в Росії (мінус 13%) мін.зп на руки - 170,43 дол, в Україні (мінус18% та 1,5%) - мін.зп на руки - 160,52 дол.", "А соотношение к ценам?", ""Підвищення ефективності економіки і зростання продуктивності праці". В Мінекономіки повністю втрачено аналітику і причинно-наслідковий зв’язок. Це жахіття, якщо ви такі висновки робите на основі абсолютно безтурботних цифр", "От чорт..,в селі немає і 3000 грн, пиз*абол", - написали в комментариях пользователи.

Кроме того, в дискуссию также вступил глава министерства Тимофей Милованов, который заявил о снижении безработицы и росте занятости населения.

"Безработица падает, а занятость растёт. Данные держстата", - написал он в комментариях к посту.

Напомним, ранее в Кабмине спрогнозировали рост зарплаты украинцев через три года.

Россия Беларусь зарплата Минэкономразвития минималка Украина Тимофей Милованов Сергей Николайчук
Сейчас вы просматриваете новость «"Пиз*абол": у Милованова похвастались ростом минималки, в Сети ответили». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:04
Зинченко забил шикарный гол за Манчестер Сити
19:43
"Представить Шумахера, сильно отличающегося от того, что мы помним": нейрохирург оценил состояние легендарного гонщика
19:40
"Московская дрянь": Сеть бурлит из-за приезда в Украину Хакамады
19:16
Ломаченко - Лопес: американец выбрал желаемое место боя
19:08
Заговор на деньги и удачу в работе 2020 – как привлечь удачу в жизнь
19:00
"Пиз*абол": у Милованова похвастались ростом минималки, в Сети ответили
18:47
Усик недостаточно мощный для супертяжа - экс-чемпион мира
18:30
Алименты в Украине 2020 стали больше – Минюст пояснил, насколько Видео
18:20
Нурмагомедов - Фергюсон: Макгрегор готов выйти на замену одному из бойцов
18:03
Чипсы под пиво и беспредел – Зеленский завел аккаунт в TikTok Видео
18:02
"Забили забавы ради": в Киеве живодеры жестоко расправились с собакой
17:49
Экс-партнер Шевченко возглавил обидчика Динамо
17:35
"Пропаганда ненависти": Супрун пожаловалась на "бан" в Facebook из-за Бандеры
17:20
Бавария подписала звездную замену Нойеру
17:05
Блокирование военной помощи Украине: в США засекретили скандальные письма
17:00
Епифаний предложил перенести празднование Покровы и иных праздников Видео
16:50
Динамо подписало футболиста из чемпионата России - нужен ли был этот трансфер?
16:48
"Неотвратимость наказания": в ГБР расставили точки над "і" по поводу допросов Порошенко Видео
16:36
Заставить собаку есть свеклу: как власть будет покорять умы Донбасса мнение
16:16
"Полицейские бьют": в Нацполиции открестились от избиения гражданина Грузии
16:01
Почему полагается сумки на стол не ставить – куда ставить сумку по этикету
15:46
"Ебань*о похлеще мамаши": дочь Фарион скатилась до оскорблений в адрес евреев и поляков
15:45
Скандал с Бандерой: Киев нашел, что ответить на упреки Польши и Израиля Видео
15:17
НАТО и Швеция уходят из Ирака, а в США паника из-за "третьей мировой войны"
14:56
Южно-Украинская АЭС сообщила о проблеме с энергоблоком
14:54
В Киеве выступит известный российский оппозиционер
14:40
Для денег и любви – благоприятные дни для стрижки в январе 2020
14:35
В "ЛНР" обвинили ВСУ в провокациях и срыве режима перемирия
14:06
Смерть Евросоюза и НАТО: Туск раскрыл коварные планы Путина
13:56
Украинцев припугнули лавинами и гололедицей Видео
13:54
На Житомирщине парень зверски пытал живого поросенка газовой горелкой - фото 18+ Видео
13:42
День Анастасии 2020 – поздравления от души и открытки для сердца
13:16
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: кому ждать оживления любви Видео
13:14
Епифаний успокоил украинцев: перенос Рождества пока отложили Видео
12:57
Рябошапка уволил Чумака с должности главного военного прокурора - СМИ
12:45
Трамп объяснил, зачем США ликвидировали Сулеймани
12:30
Стрижка боб 2020 – самая удачная женская стрижка, которая идет всем - фото Фото
12:23
Волосы горели, куртки плавились: известны жуткие подробности взрыва в сельском клубе на Тернопольщине
11:54
Один к трем: стали известны огромные потери кремлевских наемников на Донбассе
11:40
Трамп пропустил телефонный звонок от Путина и взбесился
11:30
Кутя голодна, багата і щедра: коли готувати і найкращі рецепти Фото Видео
11:24
На Новый год боевики Донбасса перестрелялись между собой и сожгли жилой дом Видео
11:14
Зеленскому пора трезветь: что ждет Украину на международной арене мнение
11:08
Во Франции назвали десятку людей, способных закончить войну на Донбассе
10:38
Убийство Сулеймани: СМИ раскрыли детали спецоперации
10:34
Поезда ходят полупустыми: Крымский мост не оправдал надежд оккупантов
09:56
Новый ракетный удар по Ираку: США окрестились от атаки
09:34
"Путин выгорел": в России Зеленский стал популярнее главы Кремля
09:31
На борту - 176 человек: в России прямо в небе сломался самолет
09:22
Трамп толкает Ближний Восток в пучину хаоса и войны
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять