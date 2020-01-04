"Пиз*абол": у Милованова похвастались ростом минималки, в Сети ответили

Минимальная зарплата в Украине в долларовом эквиваленте превысила минималку в РФ / УНИАН

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук заявил о том, что впервые за много лет минимальная зарплата в стране в долларовом/евро эквиваленте превысила "минималку" в России и Беларуси.

"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4 тыс. 723 грн, или $199 в эквиваленте по курсу на начало года", - написал он в своем Facebook.

Отметим, что с 1 января 2020 года в РФ минимальная зарплата установлена на уровне 12130 рублей, что примерно равно 196 долларам. При этом в Беларуси "минималка" - 375 рублей, что составляет 177,7 долларов.

Обратим внимание, что пользователи достаточно скептически оценили победную реляцию Николайчука:

"Це добра тенденція. Але трудову міграцію рухають не соціальні мінімуми, а середні показники зарплат. Розрив залишається великим, особливо з країнами ЄС, хоча й поступово скорочується з 2016 року", "Единственный "фактор, который позволил нивелировать это отставание" (минзарплаты в Украине даже от Белоруссии) - это беспорядочные, бессмысленные, произвольные действия властей, с потолка устанавливающих минзарплату без привязки к реальностям экономики. Не говоря уже о врЕменном факторе в виде завышения курса гривны из-за притока валюты на ОВГЗ и остановки таможни. Которое - завышение курса местной валюты - в свою очередь, убивает экспортно-ориентированную экономику. Вы, как и предшественники ваши, раскручиваете инфляцию, которая сдерживается только депрессией. Рост минзарплаты мешает выходу из депрессии, это средство от перегрева экономики", "Конечно, повысить минимальную зарплату, ревальвировать гривну и сделать вывод, что мы перегнали и обогнали - это, наверное, круто! Для Вас, а не для украинцев! Можно попросить Вас дать информацию сколько украинцев лишилось работы из-за уменьшения промышленного производства в 2019 году !? Попробуте меряться unemployment rate с другими странами", "27 лет у нас существует модель экономики, предполагающая дешёвый труд и его низкую производительность. Сейчас будет большой слом этого дела. И напрасно волают о ревальвации, если не будет ревальвации - будет ускоренный отток рабочей силы за рубеж; в комплекте с девальвацией эффект может быть ураганный. Так или иначе, лафа для кого-то закончилась. Надо думать о производительности труда, которая будет адекватна его растущей стоимости", "Чому при цьому мовчимо про різний податок на зп в Росії та Україні. Після виплати податку в Росії (мінус 13%) мін.зп на руки - 170,43 дол, в Україні (мінус18% та 1,5%) - мін.зп на руки - 160,52 дол.", "А соотношение к ценам?", ""Підвищення ефективності економіки і зростання продуктивності праці". В Мінекономіки повністю втрачено аналітику і причинно-наслідковий зв’язок. Це жахіття, якщо ви такі висновки робите на основі абсолютно безтурботних цифр", "От чорт..,в селі немає і 3000 грн, пиз*абол", - написали в комментариях пользователи.

Кроме того, в дискуссию также вступил глава министерства Тимофей Милованов, который заявил о снижении безработицы и росте занятости населения.

"Безработица падает, а занятость растёт. Данные держстата", - написал он в комментариях к посту.

Напомним, ранее в Кабмине спрогнозировали рост зарплаты украинцев через три года.