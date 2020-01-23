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"Никаких инвестиций не ждите": что не так с передачей Укрзализныци немцам – эксперт

23 января 2020, 13:57

Deutsche Bahn – сама по себе дотационная компания, пояснил эксперт.

Что не так с передачей Укрзализныци немцкой Deutsche Bahn – эксперт
Что не так с передачей Укрзализныци немцкой Deutsche Bahn – эксперт / УНИАН

Передача Укрзализныцю немцам, то есть своей железной дороги в управление другому государству – это беспрецедентная вещь. На это не пошла бы ни одна из развитых или развивающихся стран, уверен бывший заместитель министра инфраструктуры, транспортный эксперт Александр Кава.

"По той информации, которая появилась, сделать выводы о том, что собой будет представлять эта затея – слишком рано. Более того, когда говорят о каких-то возможных инвестициях в украинскую железную дорогу, то надо понимать, что Deutsche Bahn – это дотационная компания, которая ежегодно получает 10 млрд евро из федерального бюджета Германии и еще 6 млрд – из местных бюджетов. То есть, понятно, что никаких денег в развитие иностранной компании она вкладывать не будет", – пояснил эксперт в комментарии Главреду.

Читайте такжеЧем опасна передача Укрзализныци немцамОн допускает, что это был информационный вброс и проверка того, как это воспримут в обществе.

"Тем более что меморандум – это документ, который никого ни к чему не обязывает. И правительство Украины еще должно сделать по этому поводу разъяснение – кто за что будет платить, какие условия, ну и обнародовать информацию о конкурсе, почему именно ей хотели передавать управление. А пока что – это попытка сыграть на громких именах, причем весьма неудачная", – резюмировал Кава.

Ранее Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий объяснил суть подписанного меморандума о передаче Укрзализныцю немцам. По его словам, украинское правительство не будет сдавать в аренду или продавать собственность Укрзализныци.

Укрзализныця Александр Кава Deutsche Bahn
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