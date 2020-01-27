Курс доллара: глава крупного банка рассказал, сможет ли усилиться гривна

Гривны и доллары / УНИАН

Аналитики Райффайзен банка Аваль прогнозируют, что к концу декабря 2020-го курс гривни по отношению к доллару будет колебаться в пределах 24−26 грн за единицу американской валюты.

Именно такое заявление озвучил в понедельник, 27 января, руководитель правления финансового учреждения Александр Писарук в интервью проекту KRYM.

"Мы видим определенный потенциал ревальвации гривни, но он незначителен. Я бы это назвал скорее периодом стабильно сильной гривни, но дальнейший потенциал для ревальвации незначителен", - заявил он.

По мнению Писарука, крупнейшие украинские компании-экспортеры (в основном из сферы металлургии и аграрного комплекса) крайне чувствительно относятся к эффекту укрепления курса гривни.

"Мы все еще видим, что эти эффекты достаточно умеренные. Доходность сохраняется в этих секторах, но она уменьшилась по сравнению с историческими периодами", - подытожил он.

Напомним, ранее старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб дал прогноз курса доллара на неделю 27 января - 2 февраля. До этого стало известно, каким ожидается курс доллара в 2020-м в среде украинских бизнесменов.



