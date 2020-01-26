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Доллар подскочит в цене: аналитик дал прогноз курса на неделю

26 января 2020, 09:04

Через неделю курс доллара на межбанке может торговаться на уровне около 24,6 гривни за один "бакс".

доллар, курс доллара
Курс доллара гривне снова вырастет/ Фото pixabay.com

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб не исключает, что в течение следующей недели с 27 января курс доллара в Украине, который ранее подскочил в цене, снова вырастет.

По прогнозу аналитика, через неделю курс доллара на межбанке может торговаться на уровне около 24,6 гривни за один "бакс", а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 гривни.

Иосуб напомнил, что 23 и 24 января наблюдались разнонаправленные движения курса доллара на межбанке и наличном рынке.

"Если в четверг доллар на межбанке снижался, а на наличном рынке рос, то в пятницу динамика была ровно противоположной. С одной стороны, это свидетельствует, что курс доллара нащупывает равновесный уровень вблизи текущих значений, с другой - не исключает возможность его еще некоторого роста", - считает эксперт.

Напомним, Национальный банк Украины на 27 января 2020 года установил официальный курс доллара на уровне 24,33 гривен за олин "зеленый" - это на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на понедельник установлен на таком уровне: 24,3301 гривен за 1 доллар (-0,1911 грн). При этом курс доллара на 24 января составляет 24,5212 гривен за 1 доллар.

Скриншот
Скриншот / bank.gov.ua

Как сообщал Главред, ранее украинские бизнесмены дали прогноз курса доллара на 2020 год. По мнению представителей украинского бизнеса, курс доллара в нынешнем году будет подвержен колебаниям.

В свою очередь, директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин считает, что курс доллара может дойти до 50 гривен за один "бакс". 

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