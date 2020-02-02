Зловещая схема: экс-министр предупредил о новом падении гривны

Гривна продолжит падение, подчеркнул Виктор Суслов

Политика Кабинета министров и Министерства финансов, в части увеличения объема реализации нерезидентам государственных облигаций и выплаты по ним высоких процентов, не привела к позитивным последствиям, заявил бывший министр экономики Виктор Суслов.

"Начала падать гривна… Приток валюты от нерезидентов прекращается, возможно скоро наступит отток валюты – тогда гривна будет падать еще…", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

Эксперт предположил, что девальвация украинской национальной валюты продолжится и в дальнейшем.

Он также обратил внимание на то, что решение о масштабах падения гривны будут принимать люди, которые "дергают за ниточки".

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"На следующей неделе, не исключено, может начать Нацбанк продавать валюту, потому что он продавал ее вчера и позавчера помаленьку… Когда Нацбанк продает валюту – предложение увеличивается и падение курса замедляется", - добавил Суслов.

Напомним, ранее известный экономист, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский рассказал, когда ждать обвала на валютном рынке.