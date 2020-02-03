Зеленский подписал важный законопроект: в чем суть

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 3 февраля, подписал ратификацию соглашение с Сингапуром об избежание двойного налогообложения. Так, глава государства одобрил законопроект №0016 "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством республики Сингапур об избежание двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы".

Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады. Следует отметить, что это последний этап прохождения документа.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в процессе переговоров с властями Сингапура были согласованы изменения, которые необходимо включить в соглашение между правительствами стран об избежание двойного налогообложения. Субъектами выполнения протокола является Министерство финансов Украины и Государственная налоговая служба Украины.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский предложил украинскому парламенту ратифицировать одну из конвенций Совета Европы.