Зеленский предложил Раде ратифицировать важную европейскую конвенцию

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский предложил украинскому парламенту ратифицировать одну из конвенций Совета Европы. Так, глава государства внес в Верховную раду законопроект №0032 "О ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам".

Согласно данным сайта парламента, документ зарегистрировали 31 января, но на данный момент его текст отсутствует.

Также указано, что законопроект передан на рассмотрение руководству. Инициатором документа указан Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что Совет Европы принял Конвенцию о доступе к официальным документам еще в 2009 году. Документ обеспечивает права любого человека ознакомиться с оригиналом документа или получить его копию в доступной форме, а также право опротестовать отказ распорядителя.

Пока что Конвенцию подписали 15 стран, но ратифицировали только девять. Для того, чтобы документ вступил в силу необходима ратификация в еще одной стране.

Как ранее сообщал Главред, в Раде планируют избавляться от кнопкодавов.