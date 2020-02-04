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Укрпочта не сможет конкурировать с Нафтогазом, Оржель фантазирует - эксперт

4 февраля 2020, 17:31

На сегодняшний день, никто кроме Нафтогаза и облгазов, не готов работать с населением, отметил Землянский.

Газ, вентили
Землянский заявил, что Укрпочта не сомжет конкурировать с Нафтогазом / УНИАН

Слова министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля о том, что Укрпочта может стать альтернативным поставщиком газа – попытка выдать желаемое за действительное, заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

"На сегодняшний день, никто кроме Нафтогаза и облгазов, не готов работать с населением. Как минимум, год мы живем по рыночным ценам, и разговоры о долгом субсидировании цен на газ – это неправда", - отметил эксперт.

По словам Землянского, Украпочта не может конкурировать с Нафтогазом.

"По сути, это основная проблема: телега стоит впереди лошади, звучат речи о необходимости рыночной цены при отсутствии самого рынка, иными словами – конкуренции. Тем более не понятно, где Укрпочта возьмет ресурс для конкуренции с Нафтогазом – как она будет закупать газ, реализовывать его и т.д.", - добавил эксперт.

При этом эксперт уточнил, что есть исторически сложившаяся структура облгазов, которые точно так же получают газ от Нафтогаза и поставляют его населению, получая своих пару процентов прибыли, с которых облгазы потом живут, формируют платежки.

"У них (облгазов – ред.) уже есть понимание рынка и того, как это должно работать. Зачем создавать из еще одной госкомпании, причем в определенной степени монопольной, посредника, мне не понятно. Рыночной, экономической и социальной логики в этом нет", - считает Землянский.

Резюмируя, Землянский добавил, что, вероятно, это попытка создать монополиста в противовес существующим облгазам.

"Насколько я понимаю, это еще одна попытка создать монополиста в противовес существующим облгазам, причем в лице компании, которая, как и Нафтогаз, не подконтрольна Кабмину – что лишний раз показывает, что правительству наплевать на проблемы потребителей", - подытожил Землянский.

Читайте такжеПродать собаку для оплаты коммуналки: в Нафтогазе не смогли промолчатьНапомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что с 1 мая в Украине могут появиться альтернативные поставщики газа, одним из них может стать Укрпочта.

По словам министра, потребители смогут выбирать самый низкий тарифный минимум среди различных поставщиков газа.

"Например, облэнерго, поставляющие электрическую энергию, смогут поставлять газ. Если вы покупаете у одной компании электрическую энергию и газ, они сделают скидку. Они должны конкурировать за вас. Таким поставщиком может стать "Укрпочта". Она доходит до каждого, она доносит до каждого украинца счет. Это означает, что она может собрать товары в один пакет и сказать: "Покупайте у меня, у меня дешевле", – сказал глава Минекоенерго.

Нафтогаз рынок газа Укрпочта конкуренция Валентин Землянский новости Украины
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