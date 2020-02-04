Сможет поставлять газ населению: Оржель анонсировал новую функцию Укрпочты

Укрпочта может стать поставщиком газа/ flickr

С 1 мая в Украине могут появиться альтернативные поставщики газа, одним из них может стать Укрпочта. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

По словам министра, потребители смогут выбирать самый низкий тарифный минимум среди различных поставщиков газа.

"Например, облэнерго, поставляющие электрическую энергию, смогут поставлять газ. Если вы покупаете у одной компании электрическую энергию и газ, они сделают скидку. Они должны конкурировать за вас. Таким поставщиком может стать "Укрпочта". Она доходит до каждого, она доносит до каждого украинца счет. Это означает, что она может собрать товары в один пакет и сказать: "Покупайте у меня, у меня дешевле", – сказал глава Минекоенерго в эфире Свободы слова на ICTV.

По словам Оржеля, такой подход позволит зайти на рынок газа компаниям, которые умеют работать с потребителями.

"Сейчас у нас такого нет, поскольку цена для населения очень долго была субсидированной", - добавил министр

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Кабинет министров и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ.

Как сообщал Главред, 24 декабря 2019 года НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на услуги 44 газораспределяющих компаний Украины в течение первого полугодия 2020 года - от 30% до 2,5 раза в зависимости от компании.