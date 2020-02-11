Зеленский пообещал украинцам дешевую ипотеку

Зеленский пообщел снижение ставок по ипотечным кредитам / УНИАН

К сентябрю текущего года ставки по ипотечным кредитам в Украине могут снизиться до 10% годовых, заявил глава украинского государства Владимир Зеленский, который ранее рассказал о задачах насчет платежек за теплоснабжение.

"Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально", - сказал Зеленский.

По его словам, снижение ставки по ипотеке - это одна из двух основных задач, которая поможет развитию среднего класса и мотивирует уехавших вернуться в страну. Вторая задача в этом плане - выгодное налогообложение средств, заработанных гражданами Украины за рубежом.

"Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. И дальше - чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство", - сказал Зелеенский, передает Интерфакс-Украина.

Читайте такжеЖити по-новому: почему украинские заробитчане массово возвращаются из ПольшиНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся", которая должна вернуть заробитчан домой и подразумевает доступные кредиты для собственного дела на сумму в 1,5 миллиона гривен на 5 лет.

"Во время своей инаугурации я говорил, что во всем мире украинцев 65 миллионов и мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой. Мы также хотим, чтобы те, кто опустил руки и планирует уехать из Украины - остались. Поэтому мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся", - заявил президент в своем видеообращении в соцсети.