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Привет с того света: покойника обязали заплатить за транспортировку газа

13 февраля 2020, 21:25

Газовщики прислали платежку за транспортировку газа мужчине, который трагически погиб 9 лет тому назад.

платежка, абонплата, тарифы, газ
На Волыни платежку получил человек, который давно умер

На Волыни произошел резонансный случай - платежку за транспортировку газа прислали покойнику.

Как пишет издание Сегодня инцидент произошел в в селе Раков Лес Камень-Каширского района. Как выяснили журналисты мужчина погиб девять лет назад при пожаре в доме, который так и не был отстроен.Сейчас его родственники, которые проживают по этому адресу, получили платежку, адресованную покойнику.

Платежка датируется январем нынешнего года, сумма, которую нужно заплатить - 150 гривен. По подсчетам родственников, в год получится немалая сумма. Газовики в свою очередь оправдываются: никаких манипуляций, а путаница возникла из-за того, что наследники не подали заявления об исключении умершего из списка абонентов.

"Не обращался наследник и правопреемник официально. То есть письменного заявления на механическое отключение от системы газоснабжения по указанному адресу у нас нет", - сказала представительница Волыньгаза Оксана Швец.

Теперь газовики и родственники покойника договорились о встрече. Они должны окончательно зафиксировать смерть абонента и решить, что делать с платежкой, которую ему уже прислали.

Как ранее писал Главред, в январе украинцы получили платежки с повышенными суммами.По словам премьер-министра Алексея Гончарука, во  всем виновата цена на газ.

"Сейчас по итогам января, платежка по сравнению с декабрем будет немного выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла", - рассказал Гончарук в ходе брифинга в среду, 12 февраля.

В то же время, он пообещал, что в феврале же платежка будет ниже.

Также напомним, в февраля украинцы получат две платежки за газ, которые будут напечатаны на одном листе бумаги - и за транспортировку и за потребление голубого топлива.

"Когда мы говорим, чтобы снова сделать одну платежку, мы говорим просто об удобстве потребителя. Мы сейчас общаемся и с транспортирующими компаниями, и с поставщиками, и пришли к тому, чтобы для удобства потребителей они получали эти две платежки на одном листе бумаги. Фактически это будет означать одну платежку", - сообщил на брифинге глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

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