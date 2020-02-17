"Догнать Беларусь": Милованов сказал, чего не хватает Украине

Чтобы догнать Беларусь, Украине на протяжении следующих 50 лет нужны 100 млрд долларов инвестиций, поделился Тимофей Милованов / УНИАН

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Украине для модернизации основных производственных фондов до уровня Беларуси и Словакии на протяжении следующих 50 лет необходимы 100 млрд долларов инвестиций.

В нашей стране основные средства производства изношены на 60%, рассказал чиновник на презентации Экономической стратегии: рост через инвестиции, сообщил корреспондент РБК-Украина.

Министр подчеркнул, что в Беларуси уровень изношенности фондов составляет 38%, а в Словакии – 35%.

"Для того, чтобы нам, например, нарастить до 50%, 48, 45, нам нужно примерно 50 млрд долларов инвестиций в следующие 5-10 лет… Чтобы нам догнать Беларусь, Словакию, нам нужно 100 млрд долларов инвестиций в течение следующих 50 лет", – заявил член Кабмина.

Степень износа основных средств в ряде стран, в частности, в Украине:

/ Скриншот с rbc.ua

Напомним, в феврале 2019 года министр финансов Оксана Маркарова говорила, что в Украине была достаточно стабильная макроэкономическая ситуация. Чиновница прогнозировала, что наша страна может догнать Польшу через 50 лет.