Сокрушительный дефолт: эксперт рассказал о худшем сценарии для Украины

Дефолт для любой страны – это худший сценарий, заявил эксперт в финансовой сфере Иван Компан.

"Дефолт – это плохо. Плановый, внеплановый… Дефолт – это хорошо только для отдельных людей, которые на этом могут погреть руки. Но это - погреть руки на чужом горе. Если у вас есть хороший капитал, а активы в стране стоят три копейки, то вы этим всегда можете воспользоваться. Для этого не надо быть большим инвестиционным гением", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Говоря о ситуации с недооцененными украинскими активами он отметил, что они оказались дешевыми потому, что "никому не нужны".

"Дефолт – точно нет. Это очень плохой сценарий. Это худший сценарий из возможных для Украины. Поэтому мы должны договариваться", - считает эксперт.

Вместе с тем он отметил, что для избегания дефолта Украина должна договориться с международными кредиторами, в частности – Международным валютным фондом.

Читайте такжеМВФ уже в Киеве – чего ждать Украине"Мы должны договариваться. Не потому что МВФ даст взаймы. МВФ даст деньги в резервы Нацбанка. Но МВФ – это "зеленый свет" всему миру, что с нами можно говорить и он откроет шлюзы для других. Лучший вариант – это изменения. Убить коррупцию, изменить судебную систему, сделать верховенство права. Тогда придут все инвесторы и мы заживем по-другому. Прямые иностранные инвестиции – это то, что нам необходимо", - утверждает собеседник.

К слову, как заявил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб, Украина выполнила большинство требований МВФ для заключения новой программы, и работа над еще не выполненными предварительным шагами уже почти подошла к концу.

Он напомнил, что технически уже достигнута договоренность о расширенной трехлетней программе финансирования.

"Большинство требований МВФ для заключения новой программы Украина выполнила. И работа над еще не выполненными предварительным шагами уже тоже почти подошла к концу", - сказал Сологуб.

Компан уверен, что украинской экономике необходимы новые технологии, новые рабочие места и капитал.

"Нас спасут ПИИ и верховенство права. Но сейчас нам не до жиру. В 2020 году у нас есть большая финансовая дыра. Прямые инвестиции за месяц никуда не приходят. Из всех альтернатив, самая лучшая – это МВФ. Если мы ею не воспользуемся, нас ждут тяжелые времена", - пояснил эксперт.

Он добавил, что после того, как МВФ даст Украине новый транш, стоит ожидать помощи и от другие международных партнеров – Европейский союз, Мирового банка.

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Как известно эксперты МВФ приступили к работе в Киеве на прошлой неделе, 20 февраля. По информации украинского представительства Фонда, команда экспертов МВФ прибыла в Киев для обсуждения с украинскими властями политики ускорения роста экономики и обеспечения стабильности. Украина и МВФ в декабре 2019 года достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена.

Напомним, ранее Компан рассказал, когда ждать обрушения гривны.