Приват "ляжет": клиентам посоветовали запасаться наличными

Клиентам Привата посоветовали запасаться наличными

В Украине в ночь на 1 марта перестанут работать банкоматы и терминалы Приватбанка.

Кроме того, также будет отключено мобильное приложение Приват24.

"В ночь с 29 февраля на 1 марта (1:00-7:00) мы будем обновлять свои системы: банкоматы, терминалы и Privat24 в это время работать не будут. Советуем снять наличные заранее", - говорится в сообщении пресс-службы банка в Facebook.

В то же время в банке пообещали, что с 7:00 1 марта все системы будут "стабильно работать".

Напомним, ранее сбой в системе ПриватБанка повлек за собой проблемы с платежами.