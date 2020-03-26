УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Карантин в Украине: кто сможет не платить по кредитам и как это сделать

26 марта 2020, 11:15

Договариваться с банком о кредитных каникулах рекомендуют дистанционно.

НБУ
В НБУ объяснили, что украинцам делать с кредитами во время карантина / РБК-Украина

Карантин в Украине продлили из-за пандемии коронавируса COVID-19. В связи с этим Национальный банк заявил, что украинцы на время действия карантина смогут воспользоваться кредитными каникулами

В НБУ отметили, что "кредитные каникулы" - это не прощение долгов, а отсрочка для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось. Как заявила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами. Ведь параллельно банки начисляют проценты по депозитам и платят их.

"То есть, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить вы их можете после завершения карантина. О льготном режиме нужно договариваться с банком. И делать это нужно дистанционно. Для этого нужно предоставить подтверждение потери работы, существенного снижения доходов или прекращения работы бизнеса", - сообщили в НБУ.

Как не платить проценты по кредитам во время карантина

Чтобы на время карантина перестать платить, нужно обратиться банк. Для этого регулятор рекомендовал всем финансовым учреждениям вывесить на своем сайте специальную форму. В заявке нужно указать свои данные, номер кредитного договора и также причину, по которой вы потеряли возможность платить. Желательно эту причину подтвердить.

Если на сайте банка, в котором у вас оформлен кредит, нет никаких инструкций, нужно звонить на горячую линию банка. Если банк проигнорирует просьбу о кредитных каникулах, можно обратиться на горячую линию НБУ (0 800 505 240) и оставить жалобу, чтобы регулятор вмешался в ситуацию.

Читайте также"Тысяча Зеленского": стало известно, когда "осчастливят" пенсионеров

Как сообщал Главред, 25 марта в ходе заседания Кабмина правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать в течение месяца -  до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что режим может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.

Кроме того,  с 27 марта Украина закроет границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.

коронавирус карантин в Украине коронавирус в Украине новости Украины НБУ Екатерина Рожкова
Сейчас вы просматриваете новость «Карантин в Украине: кто сможет не платить по кредитам и как это сделать». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:30
Собчак положила мать в больницу - результаты тестов на коронавирус
11:15
Карантин в Украине: кто сможет не платить по кредитам и как это сделать
11:13
"Отменить местные выборы": соратник Порошенко забился в истерике из-за предложения Кабмина
11:09
День Кристины 2020 – открытки красивые и поздравления прикольные
10:57
В Кабмине заговорили о чрезвычайном положении: названы условия
10:36
Число зараженных резко выросло: в мире - новый очаг распространения коронавируса
10:30
В Китае нашли "виновника" пандемии коронавируса в мире - СМИ
10:24
В Украине подскочило число зараженных коронавирусом: свежие данные на 26 марта Видео
10:10
Пробьет психологическую отметку: эксперт спрогнозировал курс доллара в апреле 2020
10:02
Халатность, равносильная диверсии: украинское войско может остаться голодным мнение
09:53
Карантин не спасет: вирусолог рассказала, когда ждать избавления от коронавируса Видео
09:44
"Уже четыре случая": всплыли подробности заражения коронавирусом священника в Тернопольской области
09:30
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 23-03-2020 Видео
09:21
Во Франции объявили военную операцию из-за коронавируса
09:05
Ливни и адская жара: украинцев ужаснул прогноз погоды на лето 2020
08:51
"Может дойти до судов Линча": чем Украине грозит продление карантина мнение
08:45
"Никакой крамолы, никакой "зрады": Резников рассказал, зачем нужен Консультационный совет с ОРДЛО
08:20
Аваков назвал условие для слежки за украинцами по телефону
07:45
Назван новый ранний симптом коронавируса: на что обратить внимание
07:38
Украинский Титаник идет на дно. Шлюпки - только для элиты мнение
07:25
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 марта: любовный сюрприз и улыбка удачи
07:04
Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 26 марта
06:37
Почему Китай не станет торопиться ускорять экономику мнение
06:26
"Роковая богиня": Никитюк показала, что не носит белья на пикантном фото
06:25
Мода 2020: как выбрать модные джинсы, которые стройнят фигуру - фото Фото
06:06
День Александра 2020 – классные поздравления, картинки и гиф
05:54
Ученые развенчали миф о избирательности китайского коронавируса
05:29
Карантин в Украине: экономист дал пугающий прогноз относительно безработицы
05:28
"То, что мы спрятались, нас не спасет": эксперт дала прогноз, когда ждать второго удара COVID-19
05:13
ВОЗ выяснила, сколько людей может заразить один больной коронавирусом
05:02
"Сонный" маникюр - как сделать красивый маникюр в домашних условиях: фото Фото
04:46
В Valve уверены, что для Half-Life: Alyx выйдет мод на игру без VR-шлема
04:06
"Богатство и роскошь": какому знаку Зодиака деньги свалятся на голову
03:40
Психолог рассказал, полезен ли супружеский секс во время карантина
03:20
Полиция накрыла циничный бизнес во время карантина
02:52
Врач рассказала, кто такие "суперносители" COVID-19 и почему их стоит бояться
02:31
Чудо-Женщину перенесли - новая дата выхода фильма
02:03
Складки между ног - Анастасия Волочкова засветилась на интимном фото
02:02
У обласканного критиками приключения Outer Wilds появилась дата выхода в Steam
01:37
Как правильно работать дома на карантине: график от психолога
01:11
Свалит с ног – как помочь себе при магнитных бурях конца марта Видео
00:55
Эксперты рассказали, как бороться со стрессом при помощи секса
00:31
Коронавирус появится в игре Plague Inc Evolved
00:19
26 марта – какой сегодня праздник: Фиолетовый день и День Нацгвардии Видео
25 марта, среда
23:58
"Й*б вашу мать, вешать главврача": в Сети шокированы состоянием районной больницы на Закарпатье Фото Видео
23:56
Не только старики: ученые назвали новую группу риска коронавируса
23:28
"Или оставайтесь за границей": Аваков дал украинцам два дня Видео
23:16
"Число жертв будет расти": глава Минздрава шокировал заявлением Видео
22:49
Над Черным морем потерпел крушение российский Су-27
22:21
Перехід на літній час 2020 – коли й як переводять годинники в Україні Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять