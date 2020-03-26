Карантин в Украине: кто сможет не платить по кредитам и как это сделать

В НБУ объяснили, что украинцам делать с кредитами во время карантина / РБК-Украина

Карантин в Украине продлили из-за пандемии коронавируса COVID-19. В связи с этим Национальный банк заявил, что украинцы на время действия карантина смогут воспользоваться кредитными каникулами.

В НБУ отметили, что "кредитные каникулы" - это не прощение долгов, а отсрочка для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось. Как заявила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами. Ведь параллельно банки начисляют проценты по депозитам и платят их.

"То есть, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить вы их можете после завершения карантина. О льготном режиме нужно договариваться с банком. И делать это нужно дистанционно. Для этого нужно предоставить подтверждение потери работы, существенного снижения доходов или прекращения работы бизнеса", - сообщили в НБУ.

Как не платить проценты по кредитам во время карантина

Чтобы на время карантина перестать платить, нужно обратиться банк. Для этого регулятор рекомендовал всем финансовым учреждениям вывесить на своем сайте специальную форму. В заявке нужно указать свои данные, номер кредитного договора и также причину, по которой вы потеряли возможность платить. Желательно эту причину подтвердить.

Если на сайте банка, в котором у вас оформлен кредит, нет никаких инструкций, нужно звонить на горячую линию банка. Если банк проигнорирует просьбу о кредитных каникулах, можно обратиться на горячую линию НБУ (0 800 505 240) и оставить жалобу, чтобы регулятор вмешался в ситуацию.

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Как сообщал Главред, 25 марта в ходе заседания Кабмина правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать в течение месяца - до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что режим может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.

Кроме того, с 27 марта Украина закроет границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.