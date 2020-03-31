Валютные качели: как отскочил курс доллара к гривне

Курс доллара к гривне ненамного увеличился / УНИАН

После очередного периода падения курса гривны был зафиксирован новый его небольшой подъем.

По данным, опубликованным на официальном веб-портале Нацбанка Украины, на вторник, 31 марта 2020 года был установлен такой официальный курс гривны к мировым валютам:

а) 100 долларов США – 2806,15 (днем ранее – 2818,3)

б) 100 евро – 3096,17 (днем ранее – 3090,27).

Курс доллара США в киевских пунктах обмена валют снизился на пять копеек - 28,55 гривен за доллар, а курс евро вырос на десять копеек - до 30,50 гривен.

К слов, ранее Нацбанк Украины провел еще одгу операцию по обмену наличного доллара на безналичный, во время которой передал банкам 180 млн американской валюты.

Напомним, ранее банкиры Юрий Крохмаль и Антон Стадник объяснили, как объявленный в Украине из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19 карантин оказал заметное влияние на украинский валютный рынок.