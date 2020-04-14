МВФ по-доброму подсчитал, насколько рванут цены в Украине и безработица / Reuters

Международный валютный фонд – ключевой кредитор Украины – высчитал, насколько рухнет экономика нашей страны в 2020 году. Примечательно, что прогноз оказался оптимистичнее, чем аналогичный прогноз Кабмина.

Среднегодовую инфляцию – то есть повышение общего уровня цен на услуги и товары – за текущий год фонд оценил в 4,5%, в 2021 – в 7,2%. В то же время Кабмин повысил прогноз инфляции в 2020 году с 5,6% до 11,6%.

Падение экономики в Украине МВФ прогнозирует на уровне 7,7%. В следующем году прогнозируется рост украинской экономики на 3,6%.

По оценкам МВФ, безработица составит 10,1% в этом году, а в следующем – 9,3%.

Читайте такжеЗачем МВФ раздувает панику во время эпидемииА вот в обновленном прогнозе Кабмина говорится, что уровень безработицы в Украине составит 9,4% уже в этом году, среднемесячная заработная плата работников "грязными" – 10,7 тыс. грн, а номинальная зарплата (с учетом инфляции) по сравнению с прошлогодним показателем снизится на 4,5%.

По ожиданиям Фонда, дефицит текущего счета платежного баланса ожидается на уровне 2% в текущем году, в следующем – уже 2,4%.

Напомним, 13 апреля депутаты изменили госбюджет и приняли ряд законов. Так, в доработанном проекте предусмотрено сокращение фонда борьбы с коронавирусом: расходы на формирование Фонда сокращены почти на 32,4 млрд грн – с 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн.