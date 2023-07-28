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6600 грн помощи начали выдавать еще в трех регионах Украины: как получить

Дмитрий Видоменко
28 июля 2023, 15:24 обновлено 28 июля, 15:24
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Стало известно, что украинские переселенцы (ВПЛ) смогут получить выплату 6600 грн еще в трех регионах страны.
Купюры, монеты
Купюры, монеты / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинские переселенцы (ВПЛ) смогут получить выплату 6,6 тысячи грн еще в трех регионах Украины (Харьков, Одесса, Киев и три соответствующих области).

Регистрацию на получение выплаты открыла благотворительная организация "Деполь Украина".

Как сообщают ее сотрудники, для получения денег есть требования:

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  • регистрация ВПЛ в вышеуказанных населенных пунтках регионах;
  • неполучение средств от других фондов в течение последних трех месяцев (не учитывая помощь от государства в формате єДопомога);
  • наличие справки ВПЛ, которая выданная не более, чем 90 дней назад (переезд с временно оккупированных территорий либо территорий проведения боевых действий), если в семье есть несовершенные дети (без детей – не более 30 дней);
  • в семье, которая имеет прописку в Харькове или Харьковской области, обязательно должны быть дети до 18 лет.

Далее, сообщается, что в семье, проживающей в одной квартире или доме (одно домохозяйство), денежную помощь может получить не более четырех человек. Это правило неизменно даже при условии соответствия критериям и наличию документов.

"Пожалуйста, внимательно читайте требования для получения денежной помощи, и в случае несоответствия хотя бы одному из пунктов нет смысла подавать заявку. Это несет огромный ущерб для программы в целом. Каждая заявка проверяется на соответствие: действительно ли вы не получали помощь в других организациях? Проверка занимает время, которое мы можем инвестировать в скорость выдачи денежной помощи", – отметили в фонде.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

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